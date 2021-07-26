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Gündem CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hizmet yerine faşistliğe soyundu
Gündem

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hizmet yerine faşistliğe soyundu

Bolululara hizmet etmeyi 'heykel' dikmek zanneden CHP'li Tanju Özcan, bu kez Türkiye'yi sığınan mültecileri hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:05:00 -
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hizmet yerine faşistliğe soyundu

Heykel siyaseti ile bir yerlere gelmeye çalışan CHP zihniyetini yaptığı icraatleriyle bire bir ortaya koyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan skandallarına devam ediyor.

Kente 10 metre boyunda bir ayı heykeli yapacaklarını söylemesinin ardından Boluluların tepkisini çeken Özcan, bu kez Türkiye'yi sığınan mültecileri hedef aldı.

Vatandaşlara hizmet etmesi gerekirken gündemi skandallarıyla meşgul eden Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyrukluların belediyenin bazı hizmetlerinden 10 kat fazla ücret ödeyerek faydalanması yönünde karar alınacağını söyledi.

Faşist zihniyetini ortaya koydu!

Daha önce aldıkları karar doğrultusunda yabancı uyruklulara belediyeden yapılan yardımları kestiklerini anımsatan Özcan, düzenlediği basın toplantısında faşist zihniyetini ortaya koyan şu ifadeleri kullandı:

"Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta Belediye Meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız."

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