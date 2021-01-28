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Gündem CHP'li Berhan Şimşek'ten "cuma namazı" gafı! Canlı yayında rezil oldu
Gündem

CHP'li Berhan Şimşek'ten "cuma namazı" gafı! Canlı yayında rezil oldu

Bir televizyon programına konuk olan CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'in "cuma namazı" ile ilgili gafı sosyal medyada gündem oldu. Cuma namazlarına gittiğini söyleyen Şimşek, hutbeyi dinlememek için namazın farzını kılıp çıktığını söyledi. Şimşek'in hutbenin farzdan önce okunduğunu bilmemesi izleyenlere "güler misin ağlar mısın?" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 10:43:00 - 2021-01-28 10:50:19

CHP'li eski milletvekili Berhan Şimşek'in "cuma hutbesi" gafı sosyal medyada çok konuşuldu. Kendisinin cuma namazlarına gittiğini belirten Şimşek, sadece namazın farzını kılıp çıktığını söyledi. Şimşek bunu, hutbeyi dinlememek için yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gidiyoruz cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz."

Hutbe farzdan önce okunur

Buradaki tezatlık ise Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbenin, farzdan önce okunuyor olması.

Diyanet yalanladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şimşek’in cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına dair iddiasının asılsız olduğunu ve kendisi hakkında yasal yollara başvurulacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Eski Milletvekili Berhan Şimşek’in katıldığı bir televizyon programında Diyanet İşleri Başkanlığımızın hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına dair iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Her cuma camilerde irad edilen hutbelerimiz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şimşek’i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz" denildi.

Turan: Allah kabul etsin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da programı sosyal medya hesabından paylaşarak "Allah kabul etsin, Hutbeden önce farz mı?" diye yazdı.

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