CHP'li Berhan Şimşek'in 'Cuma hutbesi' cehaleti alay konusu oldu!

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında Vali ve Kaymakamlar için 'militan' ifadesini kullanarak büyük skandala imza atan CHP'li Berhan Şimşek, Cuma'ya gittiğini iddia ederek çelişkili bir açıklamada bulundu. Hutbeyi dinlememek için cuma namazının farzını kılıp çıktığını ifade eden Şimşek, hutbenin farzdan önce olduğunu açık açık bilmediğini gösterdi.

"Hutbeyi dinlemek için farzı kılıp çıkıyorum"

Berhan Şimşek, konuk olduğu programda şu ifadeleri kullandı:

"Gidiyoruz cumalara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüzünden hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum. Niye? İçeri girdiğimizde AK Parti Genel Merkezi'nden yazılmış hutbeler var. 50 kuruşluk kâra gidiyoruz camiye, 150 kuruşluk zararla çıkıyoruz."

Hutbe farzdan önce okunur

Ancak buradaki tezatlık ise Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine Cuma namazında hutbenin farzdan önce okunuyor olması. CHP'li eski vekilin söz konusu gafı sosyal medyada da alay konusu oldu.