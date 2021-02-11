CHP'li Berberoğlu'na yandaş Fox'tan şok tepki! 'MİT tırları konusunda yaptığını yapmazdım'

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Fox Tv'den CHP'li Enis Berberoğlu'na hiç beklenmedik bir eleştiri geldi.

'Bir suç işliyor olabilir'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı söz konusu CHP'liye otomatik olarak milletvekilliği sıfatı da kazandırmayacaktır." sözlerini değerlendiren Fox Ana Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, "Türkiye'nin bir hukuk devleti olması açısından bu tartışma önemli. Öyel acayip bir tartışma var ki. Bugüne kadar gidip meclise oturmayan sayın Berberoğlu bir suç işliyor olabilir." dedi.

'Belki CHP de Enis Berberoğlu'nu orada görmek istemiyordur'

"Enis Berberoğlu'nun şu anda vekilliğinin düşmesi için hiçbir sebep yok." iddiasını öne süren Tepeli, "Sayın Bahçeli'nin söylediği gibi milletvekilliğini geri kazanmasına gerek yok çünkü zaten milletvekili. Ama kendisi gidip oraya oturmuyor. Şu anda siz eğer beş gün boyunca meclise gitmezseniz karma komisyonun oylaması ile milletvekilliğinizin düşürülmesi için talepte bulunabilir. CHP'liler bunun farkında mı? Bilmiyorum. Umurlarında mı? Ondan da emin değilim." ifadelerini kullandı.

'Onun yaptığını yapmazdım'

Enis Berberoğlu'nun MİT tırlarına ilişkin yargılanmasını da değerlendiren Fox Haber Sunucusu Selçuk Tepeli, şunları söyledi:

"Enis Berberoğlu'nun fikirlerine katılmıyorum. Ayrıca kendisini tanımıyorum da. Bu arada yargılandığı konuları ben yapar mıyım? Yapmam."

Berberoğlu neden yargılanmıştı?

Enis Berberoğlu hakkında, 14 Haziran 2017 tarihinde MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni FETÖ firarisi vatan haini Can Dündar'a verdiği suçlamasıyla yargılandığı davada yirmi beş yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmişti.