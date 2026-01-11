  • İSTANBUL
Yerel CHP’li belediyenin yönettiği o ilçeyi domuzlar bastı
Yerel

CHP’li belediyenin yönettiği o ilçeyi domuzlar bastı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CHP’li Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şehir merkezini mesken tutan domuzlar, yiyecek ararken kameralara yansıdı.

Kuşadası şehir merkezinde son günlerde sıkça görülmeye başlayan domuz sürüleri, parklarda ve çöp konteynerleri yanında yiyecek arıyor. Ege Mahallesi başta olmak üzere şehrin birçok noktasında evlerin arasında, yollarda, parklarda ve ana arterlerde rahatça dolaşan domuz sürüleri, hem vatandaşların sağlığını tehdit ederken zaman zaman trafik güvenliğini de tehlikeye sokuyor. Evlerin hemen önünde dolaşan sürüler, özellikle çocuklu aileler ve yaşlılar için de ciddi bir tedirginlik oluşturuyor.

Mahalle sakinleri yaşanan bu duruma ilgili kurum ve kuruluşların derhal çözüm bulması gerektiğinin altını çizerek, domuzların yaşam alanlarının şehir merkezi olmaması gerektiğini ifade ettiler.

CHP’li Gökhan Günaydın'dan teröristlere açık destek: "Halep’te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır."
CHP’li Gökhan Günaydın'dan teröristlere açık destek: "Halep’te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır."

Gündem

CHP’li Gökhan Günaydın'dan teröristlere açık destek: "Halep’te yaşananlar demokrasi ve insan haklarına aykırıdır."

İBB’nin i̇ştirakleri batma noktasına geldi! Ağaç AŞ’de CHP tipi zulüm
İBB’nin i̇ştirakleri batma noktasına geldi! Ağaç AŞ’de CHP tipi zulüm

Gündem

İBB’nin i̇ştirakleri batma noktasına geldi! Ağaç AŞ’de CHP tipi zulüm

Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar
Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar

Gündem

Suriye'de toprak bütünlüğü korunmalı! CHP’liler, Meclis’i çalıştırmıyorlar

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"
Gündem

Abdurrahman Uzun Fatih Erbakan’a ateş püskürdü: "Siyaset buysa ben bu siyasetin içine tüküreyim!"

Gazeteci yazar Abdurrahman Uzun, yayınladığı son videoda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Venezuela’daki gelişmelere ili..
ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor
Gündem

ABD uşaklarının hazin sonu: ABD "Ağabeyleri" PKK'yı kapı dışarı etti! Afganistan sahneleri Suriye'de tekrarlanıyor

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de, yıllardır ABD'nin taşeronluğunu yapan SDG/PKK'lı teröristler için yolun sonu göründü. Halep'te Suriye..
Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi
Gündem

Halep’ten temizlenen teröristler Türkiye’yi suçladı: Türkiye operasyona hem karadan hem havadan destek verdi

Suriye’nin Halep kentinde SDG’li teröristlerin halka rehin alarak işgal ettiği Şeyh Maksud Mahallesi’nde SDG’ye bağlı İç Güvenlik Güçleri, 6..
