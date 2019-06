CHP’li belediyenin işçi çıkartmasına tepki

AK Parti Kdz Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, CHP’li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın ortalama 8 bin TL maaş ile 20 kadar danışmanı işe alıp çok sayıda şirket çalışanını işten çıkartmasına tepki gösterdi.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır parti binasında basın toplantısı düzenleyerek CHP’li Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın şirket çalışanlarını işten atmasını eleştirdi. Şirket çalışanları işten çıkartılırken 8 bin TL maaş ile 10 kadar danışman alınmasına değinen Çakır “Belediye işi tecrübe işi” diyen CHP’li Başkana seslenerek, bu kadar danışmana ihtiyaç duyuyorsa, tecrübesini bir kez daha gözden geçirmesini söyledi.

Yüksek maaşla danışman alıp şirket çalışanları işten çıkartılıyor

AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır Ereğli Belediyesi’nde daha önceden işe alınmış işçileri yerinde çalıştırmayarak, zorla başka işler yapmaya mecbur bırakılması ve işçi çıkarılmasına karşı olduğunu vurguladı. Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Ereğli Belediyesi’nde işçi çıkarılması gibi bir durum söz konusu. Biz her türlü işçi çıkarılmasına karşıyız, bu çıkarılan işçilere de sahip çıkacağız. Bunları diğer yerlerde bir an önce işe kavuşturup evlerine eskisi gibi tekrar ekmek götürmesini sağlayacağız. Çünkü çıkarılanlar evlerin babası, bir sorumlulukları var ve seçim öncesinde bunların kesinlikle işten çıkarılmayacağını taahhüt edenlerin bugün bununla karşılaşmış olmasını kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Biz o günde söylemiştik bugünde söylüyoruz. Şimdi belediye başkanlarının çoğunun bu duruma düştüğü bir hatadır bu. Kendileri geldiği zaman seçimde çalıştıkları kişileri alıp, diğer tarafta daha önce alınmış kişileri bir şekilde ya çalıştırılmaması gereken yerlere zorlanarak ya yapamayacağı işlere mecbur bırakılarak ya da kendi istifa etmesini oluşturacak şartlarla maalesef bu sonuçlara varıyoruz. Bundan sonra yapılacak yatırımlarda belediyenin bize ihtiyaç duyduğu yerlerde biz sözümüzü o zaman söyleriz. Yani belediye başkanımızla biz bunları görüştüğümüzde bize diyor ki, ‘Geçmiş dönemde şu kadar çıkartıldı, biz sesimizi çıkarmadık’ dedim ki, o zaman onlar çıkarıldığında biz sizden hiçbir şey talep etmedik. Ama eğer sizde bundan sonra ki konularda AK Parti meclis üyeleri, AK Parti grubunun, AK Parti hükumetinin desteğine ihtiyaç olduğu durumda bundan sizin masanızın önüne gelecektir. Asgari ücretle çalışan insanların işten çıkartılmasına karşıyım. Bir yandan alım devam ediyor, bir yandan danışmanlık adı altında 10 kişinin üzerinde insan görevlendiriliyor. Bunları ben İmar düzenlemesin de, mali işler konusunda kabul edebilirim. Ama ’20 yıllık belediye tecrübe işidir’ dediğinizde eğer bu kadar danışmana ihtiyaç duyuyorsanız, tecrübenizi bir kez daha gözden geçirmeniz gerekir. Bu danışmalardan on tane olsa maliyetleri ayda 8 bine denk gelir, yani bir kişi. On tanesi aylık 80 bin lira, yıllık 960 bin lira 5 yılda 4 trilyon 600 milyar. 4 milyon 800 bin liraya Tatoğlu’nun kültür merkezi yaptığı gibi, Ereğli iki tane daha kültür merkezi kazanır” dedi.

“Festival CHP ve Millet İttifakı ile yapılmaktan başka bir şey değil”

CHP’li Belediye Başkanı Halil Posbıyık tarafından düzenlenen festivalde CHP İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na ödül verilmesini de eleştiren Çakır, AK Parti olarak festivale destek vermeyeceklerini vurguladı. Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Belediye Başkan Adayının afişiyle ilgili bizim bu konuyu kabul etmemiz mümkün değil. Daha seçim yapılmamış. YSK’nın verdiği karar neticesinde bir resmi kurum olan belediye, belediye başkanı diyemez, adayı diyebilirsiniz. Çünkü bugün sizlerde o koltukta oturuyorsanız bu yetkiyi YSK vermiştir. YSK bir karar verir bu karara da hepimizi bağlar. Yarınlarda seçilmeden önce herkesin belediye başkanı olacağız siyasi ayrım yapmayacağız denildiğinde, bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Adayına Nobel Ödülü vermeye kalkmak o festivali sadece Cumhuriyet Halk Partisi ve onunla birlikte olan Millet ittifakı ile yapmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. Biz AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak bizim böyle bir şey yaptığında bizim o festivale katılmamız mümkün değildir. Bunu buradan özellikle söylemek istiyorum bundan sonra ki yürüyüşlerde biz şehrin menfaatleri üzerinde gördüğümüz noktalarda Ereğli’nin menfaatlerine göre katkı vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan siz danışman ordusu ile bu menfaatleri karşılamaya çalışmaya çalışacaksınız, bir taraftan gariban asgari ücretle çalışan insanları işinden edeceksiniz. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama şehrin kazanacağı noktada biz her türlü hizmeti vatandaşlarımıza vermeye hazırız.”