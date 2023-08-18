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Gündem CHP’li belediyenin din üzerinden verdiği subliminal mesaj infiale yol açtı
Gündem

CHP’li belediyenin din üzerinden verdiği subliminal mesaj infiale yol açtı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 14:59:00 - 2023-08-18 14:59:58
CHP’li belediyenin din üzerinden verdiği subliminal mesaj infiale yol açtı

Kırşehir Belediyesi, Cacabey Meydanı’nda Deprem Anıtı’nın açılışını yaptı.

 

 

Kırşehir’de 17 Ağustos ve 6 Şubat depremleri dolayısıyla yapılan eserde, "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu" adlı kitabın beton yığının içerisine konulması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kırşehir Belediyesi, Cacabey Meydanı’nda Deprem Anıtı’nın açılışını yaptı. Yapılan açılışta gülerek fotoğraf çektirilmesi sosyal medya üzerinde tepkiye neden olurken, anıta konulan ’Din Kültürünün Kara Kutusu’ kitabı mesajı şehir halkı tarafından anlaşılmadı. Anıt çevresinde incelemede bulunan vatandaşlar, din kitabıyla ne mesaj verildiğini anlamadıklarını belirtti.

CHP’li Kırşehir Belediyesinin Cacabey Meydanı’nda yaptığı anıtta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinin Kara Kutusu kitabının yanında, Nizamülmülk’ün ’Siyasetname’ kitabının da beton yığınının arasına konulduğu gözlendi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

"Din doğruluk mesajı verir"

 

Deprem Anıtı’yla verilen mesajın altyapısıyla ilgilenmediklerini aktaran İl Müftüsü Mehmet Yaman, belediyenin kanaat ve düşüncesiyle ilgilenmediklerini anlattı. "Dinin tek mesajı var" diyen Müftü Yaman, "Din; dürüstlüğü, samimiyeti, yardımlaşmayı birlik ve beraberliği önceler. Dinin hedefi dünya ve ahiret mutluluğudur. Resulün hadisleri bizlere yol gösterir. Belediyenin kastı noktasında polemiğe düşmek istemiyorum" diye konuştu.

 

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