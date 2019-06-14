CHP’li belediyelerin hukuksuzluğuna karşı yürüyorlar!
Hak-İş tarafından Bolu İl Belediyesi önünde başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' 4. gününde de devam ediyor. Mahmut Arslan öncülüğünde kötü hava koşullarına rağmen yürüyüşten vazgeçmeyen işçiler, CHP'li belediyelerin yaptıkları hukuksuzluk karşısında haklarını arıyor.14 Haziran 2019 Cuma 20:31
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan tarafından Bolu İl Belediyesi önünde başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde 69 kilometre geride kaldı. CHP'li belediyelerin hukuksuzca işten çıkarttığı çalışanlar Kardelen İlçesi'ne ulaştı.
Olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüşten vazgeçmeyen Hak-İş yöneticileri ile işçiler eylemlerini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde tamamlamayı planlıyor.
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