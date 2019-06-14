CHP’li belediyelerin hukuksuzluğuna karşı yürüyorlar! Hak-İş tarafından Bolu İl Belediyesi önünde başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü' 4. gününde de devam ediyor. Mahmut Arslan öncülüğünde kötü hava koşullarına rağmen yürüyüşten vazgeçmeyen işçiler, CHP'li belediyelerin yaptıkları hukuksuzluk karşısında haklarını arıyor.

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan tarafından Bolu İl Belediyesi önünde başlatılan 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde 69 kilometre geride kaldı. CHP'li belediyelerin hukuksuzca işten çıkarttığı çalışanlar Kardelen İlçesi'ne ulaştı. Olumsuz hava koşullarına rağmen yürüyüşten vazgeçmeyen Hak-İş yöneticileri ile işçiler eylemlerini Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde tamamlamayı planlıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.