CHP'li belediyelerin en güzel icraatı: Heykel fuarı
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi, ulus genelindeki heykel fuarlarını bir adım öteye taşıyarak uluslararası heykel fuarlarına başladı.
Yeniakit.com.tr
CHP'li belediyeler ülke genelinde 'heykel' dikmek için birbiri ile yarışırken, Büyükçekmece Belediyesi işi bir adım öteye taşıyarak 'uluslarası heykel fuarı' açtı.
CHP'li başkanlar hayranlıkla 'heykel'leri inceledi
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin, Kültür ve Sanat Festivali adı altında düzenlediği 'uluslararası heykel fuarı' sona erdi. Düzenlenen sempozyuma, Türkiye, Macaristan, İspanya ve İran’dan 9 heykeltıraş katıldı. Etkinliğe heykel sevdalısı CHP'li belediye başkanları da katıldı. CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, eserleri hayranlıkla teker teker inceledi.