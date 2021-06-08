CHP'li belediyelerin beceriksizliği! Antalya'da su kuyuları kurudu, abonelikler durduruldu

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CHP'li belediyelerin yönetimdeki becerisiksizliği vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Kuraklığın su kuyularını etkilediği CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya'da beahöe ve seralar için yeni aboneliklerin durudurulduğu açıklandı.

Kasım'a kadar abonelik verilmeyecek

Son duruma ilişkin bilgi veren Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından, "Bahçe ve Seralarda insani tüketim amacı ile verilmekte olan bahçe-sera abonelikleri, ülkemizde ve bölgemizde yağışların yetersiz olmasından dolayı yeraltı sularında düşümler, bazı kuyularda ise kurumalar izlenmeye başlandığından, ilimiz genelinde yönetim kurulumuzun 25.05.2021 tarih ve 2021/193 sayılı kararı gereği 26.05.2021 - 01.11.2021 arasında geçici olarak durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.