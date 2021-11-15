CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk incelemeleri halkla paylaşılsın

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB, ırkçı Tanju Özcan yönetimindeki Bolu Belediyesi, milyonluk vurgunları ve yandaşlara peşkeş çekilen ballı ihaleleri ifşa ettiğimiz Beşiktaş Belediyesi ile çok sayıda CHP’li belediyedeki yolsuzluk incelemesinin şeffaf yürütülmesi ve sonuçlarının halkla paylaşılması gerektiğini vurgulayan hukukçular gazetemize özel açıklamada bulundu.

Aklamaya dönüşmesin

Avukat Harun Akdere, şunları söyledi: “CHP’li belediyelerde mal bulmuş mağribi gibi yağmalama son hız sürerken inceleme sürecinin yavaş ve gizli işlemesi bu talana göz yummak anlamına geliyor. Teftiş süreçlerinin halka açık olması güven sağlayacaktır. Mülkiye müfettişlerince yapılan yolsuzluk incelemelerin sonuçlarının bir an önce halkla paylaşılması lazım. Gizli yürütülen ve zamana yayılan incelemeler, yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarını aklama mekanizması gibi işliyor. CHP’li belediyelerde, özellikle İstanbul ve Ankara’da bir davranış şekli var; iş üretmeyerek bütçe yağmalamak. Bunun için de çeşitli usuller izliyorlar. Mesela yapılmış işi yeniden yapmak. AK Parti döneminde yapılan işlere açılışlar organize ederek harcamalar yapıyorlar. Bu tür usulsüz işlemlerin sonucunu ancak müfettiş incelemeyesiyle görebiliriz. İnceleme sürecinin gizli yürütülmesi bu yapılanları görmemize izin vermiyor. Ayrıca işlemler çok uzun döneme yayılıyor. Bu sürecin mümkün olduğu kadar şeffaf yürütülmesi gerekiyor. Kamunun kaynaklarının nasıl yağmalandığını halkın görmesi gerekiyor.”

Ketum bir durum var

Avukat Cengiz Ocakçı da, şunları dile getirdi: “Müfettişlerin hazırladıkları raporlar, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla savcılığa intikal ettirilir. Savcı söz konusu raporu inceleyip mahkemeye verdiğinde aleniyet gerçekleşir. Mahkemeye düşmeden müfettişlerin yaptığı çalışma bir ‘ön inceleme’dir. Raporun mahkemeye sunulmasına kadar geçen o kısımda ketum bir durum var. Yolsuzluklar ise ancak yargının kararıyla resmiyet kazanıyor. Bir masum ceza almasın diye 99 suçlu cezadan yırtıyor.”