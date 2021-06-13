CHP’li belediyelerde sülale boyu yağma!

Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının yandaşlara peşkeş çekildiği CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde sülale boyu yağma tam gaz sürüyor. Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği, “Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas ve Solüsyon Alımı” ihalesinin adrese teslim şekilde CHP Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’nın şirketine peşkeş çekildiği ortaya çıktı.

Enişteye ihale kıyağı

Akit, yolsuzluk iddialarıyla sık sık gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan adrese teslim ballı ihale rezaletlerini deşifre etmeye devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi’nin 22 Nisan 2020’de gerçekleştirdiği, “Vatandaşlarımıza Dağıtılmak Üzere Hijyen Kiti, Hijyenik Paspas ve Solüsyon Alımı” ihalesinin, ismi sık sık yolsuzluklarla gündeme gelen Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in eniştesi İsmail Akkaya’nın şirketine peşkeş çekildiği belirlendi. Beşiktaş Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale, 2 milyon 346 bin TL bedelle Güney’in eniştesine ait Buket Elektroteknik Sanayi ve Ticaret şirketine verildi.

Elektronikçiye temizlik işi

Beşiktaş Belediyesi ihaleyi, CHP’li Güney’in ablası Sabriye Akkaya’nın eşine ait telekomünikasyon meslek grubunda faaliyet gösteren Buket Elektroteknik şirketine paslamak için doğal afet gibi olağanüstü durumlarda uygulanabilen 21/B maddesini devreye soktu. Kamu kurumlarına diledikleri firmaları davet ederek ihaleyi istediklerine verme imkanı tanıyan bu madde ile hijyen ürünleri alımı ihalesi, Güney’in elektronik cihaz ve parçalarının toptan ticaretini yapan eniştesine ait şirkete, yüzde 0,5 gibi komik bir indirim uygulanarak verildi. Böylece hem kamu zarara uğratıldı hem de belediye kasasında kalması gereken tüyü bitmemiş yetimin hakkı CHP yandaşlarının ceplerine aktarıldı.

Beyoğlu’ndan Beşiktaş’a hortum!

Öte yandan, gazetemiz 27 Mayıs’ta sürmanşetten duyurduğu “Beşiktaş-Beyoğlu arası ballı vurgun” haberiyle, Güney’in yerine CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı koltuğuna oturan Şahin Dil’in, kurduğu düşük sermayeli şirketlerle 2 yılda Beşiktaş Belediyesi’nden toplamda 2 milyon 295 bin 530 TL’lik 5 adet adrese teslim ballı ihale aldığını ortaya çıkarmıştı. Ballı ihale skandalın ortaya çıkmasının ardından ön almak isteyen CHP’li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil’i apar topar görevden uzaklaştırmıştı.



