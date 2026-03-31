CHP’li belediyelerde skandallar bitmiyor "Aç köpekler" birbirini yedi!

Bozüyük Belediyesi'ne ait barınakta aç kalan köpekler birbirini yedi. Görüntülerin yayınlanması üzerine gece geç saatlerde Eskişehir, Bursa ve Sakarya gibi çevre illerden hayvan dernekleri üyeleri Doğal Yaşam Alanı'na akın etti. Valilik "Konuya ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılmıştır" açıklaması yaptı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı'nda aç kalan köpekler birbirlerini yerken, çıkan görüntüler sonrası hayvanseverler barınağa akın etti.

Cennet Bahçesi Yaşam Derneği Başkanı Mert Tuncel, Bozüyük Belediyesine ait Doğal Yaşam Alanı'na dün bir ziyaret yaptı. Ziyaret sırasında hayvanların aç, bitkin ve suların içilemeyecek kadar pis olduğu gördü. Bu esnada alanı daha iyi bir konumdan video çekmek için yüksek bir tepeye çıktığında adeta şok oldu. Bir köpeğin iddialara göre açlıktan öldüğü, diğer köpeklerinde onu yediğini gördü. Olayı hemen cep telefonu kamarası ile kayda alarak sosyal medyadan paylaşım yapınca bütün hayvan dernekleri ayağa kalktı. Gece geç saatlerde Eskişehir, Bursa ve Sakarya gibi yakın illerde hayvan dernekleri Doğal Yaşam Alanı'na akın etti.

Barınağın içerisine girdiğinde berbat bir tabloyla karşılaştığını anlatan Mert Tuncel, "Köpeklerin birbirini yediğini gördüm. Belediye personelleri üstüme yürüdü, tehdit etti. Elimdeki görüntülere rağmen beni yalanladılar. Bu vahşetin üstünü örtmeye çalıştılar. ‘Hakkında soruşturma başlatacağız, şikayetçi olacağız' dediler. Ben de ‘şikâyetçi olun, ben buradaki vahşeti tüm Türkiye'ye duyuracağım' dedim" ifadelerine yer verdi.

Konu hakkında Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, "30 Mart 2026 Pazartesi günü, Bozüyük Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştır.Söz konusu görüntüler üzerine, hayvanların bakım ve yaşam şartlarına ilişkin durum ilgili birimler tarafından hassasiyetle ele alınmaktadır.Hayvanların korunması, sağlıklı ve uygun şartlarda yaşamalarının temini hususu, kamu kurumlarımızın öncelikli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, ortaya çıkan durum tüm yönleriyle değerlendirilmekte olup gerekli süreç titizlikle yürütülecektir. Konuya ilişkin olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.