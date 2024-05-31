CHP'li belediyelerde büyük skandal! Hey yavrum hey

CHP yönetimindeki belediyelerde yaşanan skandallar ve ihale vurgunları, Ersin Ramoğlu'nun gündeminde. Özellikle Adana ve Mersin belediyelerindeki usulsüzlükler ve hayvan haklarına yönelik ihmalleri bir bir sıralayan Ramoğlu, kokuşmuşluğu gözler önüne serdi. Ramoğlu, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Sokak itlerini de çirkin siyasetlerine alet ettiler...

Algı için parti ismi vererek anket bile yaptılar...

Dillere destan bir "uyutma" palavrası yaydılar ki sormayın!

Ortada fol yok yumurta yokken hem de!

Hançerci Özgür Özel, belediyelerindeki işçi kıyımlarına, adrese teslim ihalelere bakmak yerine, emekli ve çaycı için miting yapıp vaatler veriyor... Sen hiç çaycıyı, Reis kadar düşünebilir misin Özgür Bey?

Bekâra karı boşamak kolay tabii... Hariçten gazel okumak güzel tabii...

Arkadaşın Burhanettin Bulut'un yaptıklarına bak önce!

Büyükçekmece'de temelsiz villaların tutuklu sanıkları nasıl tahliye edildi dersin!

Çay üreticileri üzerinden milleti cambaza baktırmayı bırak da anlat nasıl oldu bu iş?

Bir de Zeydan Karalar'a sor bakalım, kodesteki Semih Dizidar'a 3 bin 200 adet battaniye, 1334 adet sünger yatak, 1860 adet elektrikli ısıtıcı işini yüksek fiyata niye vermiş?

İşi reklam olan firmaya 3 milyonluk ihaleyi niye verdiğini de sor?

Ve malzemelerin hangi şartlarda alındığını, nerede ve nasıl dağıtıldığını da...

İddiaya göre malların dörtte biri teslim edilmiş ve çok az kişiye dağıtılmış, gerisi de indiragandi yapılmış...

Emekliyi, çaycıyı bırak, bu hortumlama işi ile akraba saltanatının hesabını sor.

Tabii yiyorsa...

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Sokaktaki canlara sahip çıkması gereken CHP'li belediyeler ne iş yapar?

İşleri sadece ihale üzerinden milyonluk vurgun yapmak mı?

Sokak hayvanları, yeni seçilen başkanların umurunda değil.

Kanun, hayvanların korunması ve rehabilitasyonunu yerel yönetimlere verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait kocaman bir barınak var.

İnşaatı başlatan ve bitiren önceki başkan Hüseyin Sözlü idi.

Sözlü, sağlam bir hayvan dostudur.

Barınağı hizmete sokmak ona kısmet olmadı.

Zeydan Efendi ise bu işleri sevmediği için hayvanlarla ilgilenmez!

Özgür Özel öldürmeye karşıyım derken önce Zeydan Karalar'a baksın.

Çünkü o hayvana duyarsız ama paraya duyarlı biridir...

Tek derdi de yandaşa, kandaşa belediyeyi hortumlatmaktır!

Hayvanları seven bir diğer başkan da Soner Çetin'di.

O da maalesef yok şimdi.

Ne Seyhan'ın, ne Yüreğir'in ne de Sarıçam başkanlarının hayvan sevgisi var.

Bilal Uludağ, hayvanların yaşam hakkını neden önemsemiyor?

Hayvanlar için en güzel yaşam alanları Sarıçam'da.

Her şeyi hükümetten bekleyen başkanlar, ihale talanına bile masum canları alet etmekten geri kalmıyor ama.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de onları seyrediyor.

HayKonfed Başkanı Nesrin Çıtırık'a tavsiyem, başta Zeydan Karalar olmak üzere Bilal Uludağ ve Oya Tekin ile Ali Demirçalı'nın kapısında yatıp kalkması.

Göstermelik röportajlarla hayvanları ölümden kurtaramaz!

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Özgür Özel Efendi masal okumayı bırak, adamlarına bak!

Mersin Belediye Başkanı Vahap Seçer, yakınlarını belediyeye doldurdu...

Kuzeni Semih Gökayaz danışmanı ve Deniz Kızı A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı, Gökayaz aynı zamanda Adana Baro Başkanı...

Kardeşi Serdal Gökayaz Sosyal ve Kültür İşleri Daire Başkanı, Bünyamin Gökayaz Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü...

CHP milletvekili Gülcan Kış'ın ağabeyi Hüseyin Kış'ın damadı Buğra Yıldız Denizkızı A.Ş.'nin Genel Müdürü... Nisan Gökayaz da aynı şirkette...

Ne kadar maaş alıyorlar dersiniz?

İddialara göre Vahap Başkan belediyeyi kuzeni Semih Gökayaz, Ertan Liman, Olcay Tok ve DEM'lilerle birlikte yönetiyor... Para durumları ise gıcır...

Hey yavrum hey!"