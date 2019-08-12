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CHP'li belediyeler Kurban Bayramı ile alay etti!

CHP'li Datça ve Borçka Belediyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları paylaşımlarda mübarek bayramı alaya aldı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:12
CHP'li belediyeler Kurban Bayramı ile alay etti!

Datça ve Borçka Belediyelerinin sosyal medya hesapları, Kurban Bayramı ile alay eden paylaşımlar yaptı.

Muğla'nın Datça ve Artvin'in Borçka ilçelerinin CHP'li belediyelerine ait Twitter hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda, Kurban Bayramı ile alay edilen ve bayramda kurban kesmeyi "vahşi" bir davranış olarak gösteren görsellere yer verildi.

İki ilçe belediyesinin yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Kullanıcılar, belediyelere ait sosyal medya hesaplarının yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:12
  1. Muğla
  2. Artvin
  3. CHP
  4. Borçka Belediyesi
  5. Datça Belediyesi

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  • AlperAlper25 dk önce
    Elbet sizinle ve sizi oraya getirenlerle beraber toptan alay edileceginiz gün yakındır

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