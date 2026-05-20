Medya dünyasında kirli çamaşırlar ortaya saçıldı! CHP’li Barış Yarkadaş’ın Halk TV’cilere “Rasim Ozan” kapağı olay oldu

Gazeteci Barış Yarkadaş, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’yı ekranlarda sert bir dille eleştiren Halk TV yönetimine ve bazı ekran yüzlerine yönelik çok konuşulacak bir ifşaatta bulundu. Yarkadaş, şu an Kütahyalı'ya yüklenen isimlerin geçmişte onunla birlikte çalışmak için can attığını ve televizyon bünyesinde ona alan açmaya çalıştıklarını iddia etti. Kütahyalı'nın teknesinde tatil yaptığı üst düzey bir CHP'li yöneticinin ricasıyla Halk TV'de konuk yorumcu olmasının planlandığını ve bunun altyapısının kurumun YouTube kanalı üzerinden hazırlandığını belirten Yarkadaş, "Şimdi bunlar hiç yokmuş gibi sallıyorlar, Rasim az daha program arkadaşınız oluyordu" dedi.