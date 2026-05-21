Alçak bakan Ben-Gvir'e AB kapıları kapanıyor

Terör devleti İsrail’in uluslararası sularda haydutça alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik uyguladığı insanlık dışı vahşet ve bu barbarlığın başaktörü olan aşra sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in alçaklığı dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa Birliği üyesi Polonya, bardağı taşıran bu skandalın ardından radikal bir adım atarak bu siyonist köpeğin ülkeye girişinin tamamen yasaklanması için resmi süreç başlattı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, esir tutulan savunmasız kadınlara yönelik uygulanan polis şiddetini izleyip sırıtan ve "İşte böyle yapmak gerekiyor" diyen bu aşşağılık yaratık için İçişleri Bakanlığına resmi yasak talebi gönderileceğini duyurdu.

İşgalci İsrail'in uluslararası sularda terör estirerek alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı işkenceleri ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı alçak Itamar Ben-Gvir'in bu zulmü savunması dünyayı ayağa kaldırdı. Avrupa Birliği üyesi Polonya, bardağı taşıran bu skandalın ardından radikal bir adım atarak İsrailli Bakan Ben-Gvir’in ülkeye girişinin tamamen yasaklanması için resmi süreç başlattı.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maciej Wewior, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamelede bulunan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Polonya'ya girişinin yasaklanması için resmi talepte bulunulacağını duyurdu.

Başkent Varşova'da ulusal medyaya açıklamada bulunan Wewior, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in Sumud Filosu üyelerine karşı tepki toplayan davranışlarına ilişkin konuştu.

Wewior, "Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ben-Gvir'in davranışları nedeniyle Polonya'ya girişinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına talepte bulunmaya karar verdi." dedi.

SİYONİST KÖPEĞE POLONYA KAPIYI GÖSTERDİ

Sikorski, bu sabah yaptığı açıklamada İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamelesi nedeniyle Varşova Maslahatgüzarı'nın Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını bildirmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, X'teki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüleri paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı anlar kameraya yansımıştı. Bu sırada Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik insanlık dışı muameleye aralarında birçok Avrupa Birliği (AB) üyesinin de bulunduğu çok sayıda ülkeden tepkiler geldi.

