Dünyanın konuştuğu operasyon: 7 bin tonluk dev tesis sökülmeden 23 kilometre taşındı

Mozambik’te gerçekleştirilen sıra dışı mühendislik operasyonu, teknoloji ve sanayi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yaklaşık 7 bin ton ağırlığındaki dev maden işleme tesisi, hiçbir parçası sökülmeden tek parça halinde 23 kilometre boyunca taşındı. Operasyonun büyüklüğü ve teknik hassasiyeti, uzmanlar tarafından “mühendislik harikası” olarak yorumlandı.

Dev yapının taşınabilmesi için yaklaşık 300 aks hattı ve 50 adet SPMT (Kendinden Tahrikli Modüler Taşıyıcı) sistemi kullanıldı. Uzaktan kontrol edilebilen bu özel taşıma platformları, binlerce tonluk yükleri milimetrik hassasiyetle hareket ettirebilme özelliğiyle dikkat çekiyor.

Günler süren operasyon kapsamında yalnızca taşıma sistemi değil, güzergah altyapısı da baştan hazırlandı. Yollar güçlendirildi, geçici platformlar oluşturuldu ve taşıma hattı boyunca kapsamlı güvenlik önlemleri alındı. Uzmanlara göre bu tür operasyonlarda en kritik noktalardan biri zeminin dev yükü kaldırabilecek şekilde hazırlanması oluyor. Çünkü hareket halindeki binlerce tonluk yapı, standart yol altyapısında ciddi hasar oluşturabiliyor.

Bu nedenle bazı bölgelerde güzergahın çelik plakalarla desteklendiği, taşıma hızının ise son derece düşük tutulduğu belirtildi. Operasyon boyunca mühendis ekiplerinin anlık denge hesaplamaları yaptığı ve yapının sürekli kontrol altında tutulduğu ifade edildi.

Projede kullanılan SPMT teknolojisi ise son yıllarda enerji, rafineri ve ağır sanayi projelerinde giderek daha yaygın hale geliyor. Modüler tekerlek sistemlerinden oluşan bu platformlar sayesinde dev tesisler, köprü bölümleri, petrol platformları ve sanayi üniteleri sökülmeden taşınabiliyor. Bilgisayar kontrollü hidrolik sistemler sayesinde her tekerlek bağımsız hareket ederek yükün dengede kalmasını sağlıyor.

Uzmanlar, Mozambik’teki operasyonun özellikle yapının tek parça halinde taşınması nedeniyle teknik açıdan çok yüksek zorluk seviyesine sahip olduğunu vurguluyor. Ağır sanayi sektöründe modüler üretim ve taşıma yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte benzer projelerin gelecekte daha sık görülmesi bekleniyor.

Özellikle Afrika’daki maden ve enerji yatırımlarında, tesislerin sahada sıfırdan kurulması yerine önceden hazırlanan modüllerin taşınması; zaman tasarrufu, maliyet avantajı ve daha hızlı kurulum imkanı sunuyor. Mozambik’teki bu dev operasyon da yeni nesil sanayi taşımacılığının en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.