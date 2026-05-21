  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Mansur Yavaş tarafını belli etti Trump'tan Küba bahanesi: Onlara yardım etmek istiyorum CHP Genel Merkezi önünde inanılmaz anlar! Hain Kemal sloganları atıldı Ömer Çelik'ten flaş açıklama! 'Buranın verdiği mesajı bütün dünya anlamalı' Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler "Mutlak butlan" kararı çıkmıştı! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi Hukukçular butlan kararını değerlendirdi! Türk siyaseti için tescilli bir zafer Kemal Kılıçdaroğlu geri döndü, İYİ Parti'den jet hızında karar CHP’ye mutlak butlan davasını açmıştı! Lütfü Savaş’tan açıklama geldi Adalet Bakanı Gürlek’ten “mutlak butlan” açıklaması
Yerel Karadenizli balıkçının ağına takıldı! Çok nadir görülüyor
Yerel

Karadenizli balıkçının ağına takıldı! Çok nadir görülüyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Karadenizli balıkçının ağına takıldı! Çok nadir görülüyor

Sinop’ta denize açılan balıkçıların ağına, Karadeniz'de oldukça nadir rastlanan mavi yengeç takıldı.

Türkeli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, ağlarını topladıkları sırada yaşam alanları genellikle Akdeniz, Kızıldeniz ve okyanuslar olan mavi yengeç ile karşılaştı.

Balıkçılarca ağdan çıkarılan yengeç daha sonra denize bırakıldı.

Balıkçı Sinan Yalçın, son zamanlarda mavi yengeçlerle sık karşılaşmaya başladıklarını söyledi.

Yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengecin Karadeniz’de görülmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Yalçın, "Ağlarımızı çekerken mavi yengeçlere rastlıyoruz. Son zamanlarda daha sık görülmeye başladı. Neslinin devam etmesi için yeniden denize bıraktık." dedi.

400 yıllık olduğu düşünülüyor! Balıkçıların ağına tarihi dümen takıldı
400 yıllık olduğu düşünülüyor! Balıkçıların ağına tarihi dümen takıldı

Yaşam

400 yıllık olduğu düşünülüyor! Balıkçıların ağına tarihi dümen takıldı

Ekipler harekete geçti! Zıpkınla balık avlamak için daldı 15 metre derinlikte baygın bulundu
Ekipler harekete geçti! Zıpkınla balık avlamak için daldı 15 metre derinlikte baygın bulundu

Yaşam

Ekipler harekete geçti! Zıpkınla balık avlamak için daldı 15 metre derinlikte baygın bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23