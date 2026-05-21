İşte CHP belediyeciliği! 10 dakikalık yağmur tüm ilçeyi felç etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İşte CHP belediyeciliği! 10 dakikalık yağmur tüm ilçeyi felç etti

Tekirdağ Süleymanpaşa'da aniden başlayan şiddetli sağanak nedeniyle caddeler suyla doldu, araç trafiği durma noktasına geldi.

Kent merkezinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kısa sürede cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta dereye döndü. Sürücüler suyla kaplanan yollarda kontrollü şekilde ilerlemeye çalışırken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi yaşadı.

Vatandaşlar da yağış sırasında zor anlar yaşadı. Özellikle pazar alanında su baskını meydana gelirken, esnaf ve vatandaşlar yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda mazgalların yetersiz kaldığı görüldü.

Öte yandan ilçedeki bazı köprü altlarını da su bastı. Su birikintileri nedeniyle araç geçişlerinde aksama yaşanırken, bir araç suya gömüldü.

