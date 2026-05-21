Akıllara durgunluk veren proje: 26 katlı bina sadece 5 günde tamamlandı

Çin, inşaat sektöründe dünyayı şaşkına çeviren bir projeye daha imza attı. Hunan eyaletine bağlı Xianying bölgesinde yükselen 26 katlı “Jingdu Holon Binası”, yalnızca 5 gün içinde tamamlanarak yeni nesil yapı teknolojilerinin geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Yaklaşık 100 işçinin görev aldığı projede geleneksel inşaat yöntemleri tamamen devre dışı bırakıldı. Şantiyede beton dökme, tuğla örme ya da kaynak işlemi yapılmadan, fabrikada önceden hazırlanan paslanmaz çelik modüller kule vinçlerle üst üste yerleştirildi ve özel cıvata sistemleriyle birbirine sabitlendi. 7 Ocak 2024’te ilk modülün yerleştirilmesiyle başlayan süreç, 12 Ocak’ta 26’ncı katın tamamlanmasıyla sona erdi.

Projeyi geliştiren Broad Group’un üretim tesislerinde her 21 dakikada bir daire modülü hazır hale getiriliyor. Elektrik tesisatı, klima altyapısı, pencere sistemleri ve iç dekorasyon işlemleri daha fabrikadayken tamamlanıyor. Toplam 14 bin metrekare yaşam alanına sahip binada bulunan 208 dairenin mobilyaları bile önceden monte edilerek taşındı.

Binada betonarme yerine şirketin “B-CORE” adını verdiği çok katmanlı paslanmaz çelik teknolojisi kullanıldı. Şirket yetkilileri, bu sistemin yüksek esneklik sağlayarak deprem anında yapının dayanıklılığını artırdığını belirtiyor. Broad Group yetkililerine göre geleneksel betonarme yapılar onlarca yıl içinde yıpranırken, bu yeni nesil çelik yapıların 1000 yıldan fazla dayanabilecek şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

Pasif ev standartlarına göre geliştirilen dairelerde dört katmanlı ısı yalıtımlı pencereler, enerji geri kazanımlı havalandırma sistemleri ve merkezi su filtreleme altyapısı bulunuyor. Şebeke suyunu doğrudan içilebilir hale getiren sistem de projede dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Projeyi daha da sıra dışı hale getiren detay ise binanın taşınabilir olması oldu. Modülleri birbirine bağlayan cıvatalı sistem sayesinde 26 katlı yapının tamamen sökülerek başka bir noktaya taşınabileceği ve yeniden kurulabileceği açıklandı.