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Gündem CHP'li belediyeden suya yüzde 400 zam!
Gündem

CHP'li belediyeden suya yüzde 400 zam!

Yeniakit Publisher
2024-07-20 12:11:00 - 2024-07-20 13:28:23
CHP'li belediyeden suya yüzde 400 zam!

Antalya'da suyun birim fiyatına zam yapıldı. Zamla birlikte meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya yükseldi.

CHP tipi belediyecilik şirazeyi kaydırdı. İBB'yi örnek alan diğer CHP'li belediyeler vatandaşı ütopik zamlarla sömürüyor. Antalya'da suyun birim fiyatına zam yapıldı. Zamla birlikte meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya yükseldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı olağan devam meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığında meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclisin açılışında konuşan Böcek, hayatını kaybeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar'a rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar, MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli de Bahar'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Gündemin 10'uncu maddesinde yer alan "Antalya Altın Portakal Film Festivali 2024" kapsamında verilecek ödüller ile ilgili eğitim, kültür gençlik ve spor komisyonu ile bütçe komisyon raporları oy çokluğuyla kabul edildi.
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Toplantıda, halk otobüslerinin kilometre başı 40 lira olan destekleme ücreti 43 lira olarak güncellendi. ​​​​​​​

Toplantının ardından gerçekleştirilen ASAT Genel Kurulu'nda ise suyun birim fiyatına zam yapıldı. Alınan kararla meskenlerde 5 metreküpe kadar 1,83 lira olan suyun birim fiyatı 10 liraya çıkarıldı.

Kaynak: A.A

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Yorumlar

Keremoviç

Eeeee insanlar değişim istiyor ya su isterse 20 TL olsun yeni maceralar arıyor insanlar Reis ten bıktılar güya değişim arıyorlar bizim burada suyun tonu 37 TL biz şikayet ediyor muyuz demek ki neymiş onarilmaktan memnunuz demekki İstanbul gibi burasıda iki dönemdir CHP hiç şikayet eden yok isterse suyun tonu 100 TL olsunnnnn

Cemıl

Beter olsunlar kendileri etti kendileri buldu
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