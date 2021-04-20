  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'li belediyeden HDP'ye büyük kıyak
Siyaset

CHP'li belediyeden HDP'ye büyük kıyak

CHP'li Şişli Belediyesi'nin bünyesinde bulunan araçları, 2015 yerel seçimleri için HDP'ye tahsis ettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 12:50:00 -
CHP'li belediyeden HDP'ye büyük kıyak

CHP'li Şişli Belediyesi'nin eski bir çalışanının savcılığa yaptığı ihbar çarpıcı bir skandalı ortaya çıkardı. Şişli Belediyesi eski Başkanı Hayri İnönü döneminde sözde ihalelerle alınan belediye araçlarının 2015 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kullanımına tahsis edilip, araçların kira bedelinin kamu mevzuatına aykırı şekilde fatura edildiği ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Şişli Belediye Başkanlığınca 2014-2015 yılları arasında belediye görevlilerince kuruma ait araçların Hakların Demokratik Partisinin (HDP) ikinci bölgedeki seçim çalışmaları için parti kullanımına tahsis edildiği iddia edildi. Söz konusu iddialar belediyede çalışan bir şahsın ihbarıyla ortaya çıktı. İhbar sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Araçları HDP'ye tahsis etmişler

Yürütülen soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün dönemde 237 sayılı Taşıt Kanununa aykırı şekilde sözde ihaleyle alınan araçların HDP'ye gönderilerek araçların kira ödemesinin 'Kamu İhale mevzuatına' aykırı şekilde fatura edilerek yapıldığı ortaya çıktı. Belediye tarafından söz konusu ihalenin yapıldığını gösterir bilgiler ise EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) sorgulamasında ise bulunamadı.

Yüksek maaş için usulsüzlük

Belediye görevlilerince savcılığa sunulan EKAP belgelerinde her ne kadar ihale yapılmış gibi görünse de bu araçların ihalede beton döküm ve molozlama amacıyla kiralandığı fakat kiralanan binek araçlarda bu işlemin yapılmadığı gibi kiralanan araçlarının seçim döneminde belediye hizmetlerinde kullanılmadığı belirlendi. İhale konusu araçların belediye hizmetlerinde kullanıldığına dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılmadı. Şişli Belediyesince mevzuata aykırı şekilde düzenlenen ihalede elde edilen paraların, bazı görevlilere yüksek meblağlarda maaş ödenmesine imkân sağlanmak suretiyle belediyenin zarara uğratıldığı ileri sürüldü.

Başkana izin yok, müdürlere izin verildi

Savcılık, ilgili belediye görevlileri hakkındaki iddiaların idari görev kapsamında oluşu sebebiyle İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığından izin istedi. Söz konusu usulsüzlükle ilgili belediyenin en üst amiri sıfatı taşıyan Hayri İnönü, Belediye başkan yardımcısı Hasan Karabulut, Ulaşım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Murat Dündar ve Fen İşleri Müdürü Osman Çolak hakkında soruşturma izni verildi. Taraflar hakkında verilen izin sonrası duruma itiraz etti. Danıştay1. Dairesi tarafların itirazlarının reddine karar verirken, Hayri İnönü'nün itirazı kabul edildi.

Yargılanacaklar

Soruşturmada HDP'ye gönderildiği belirlenen bu araç ihalesi dışında bir de Murat Dündar ile Osman Çolak'ın, 20 Haziran günü asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere 9040 ton asfaltın nakliyesi için 2 tır ve 5 kamyonun hizmet alımı yoluyla karşılanması işi kapsamındaki araçları ihale amacı doğrultusunda kullanmayarak görevlerini kötüye kullandıkları ortaya çıktı.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda belediyede Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Karabulut'un; söz konusu araçların ihale amacı doğrultusunda kullanılması konusunda kontrol ve denetim görevini yerine getirmeyerek görevini kötüye kullandığı anlatıldı. Üç şüpheli hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda altı aydan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

MSÜ 2021 sınav sonuçları açıklandı mı?

MSÜ 2021 sınav sonuçları için aramalar sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren kişiler sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı..
Bu haber milyonları ilgilendiriyor! İstisna değişti, fesih yasağında nelere dikkat edilmeli?
Gündem

Bu haber milyonları ilgilendiriyor! İstisna değişti, fesih yasağında nelere dikkat edilmeli?

17 Mayıs’a kadar işçi çıkartmak yasak. Ancak bazı istisnalar bu yasağın kapsamında bulunuyor. 7252 sayılı yasa ile bu istisnaların kapsamı d..
Başbakan Diyab: Ülke tam bir çöküşün eşiğinde
Dünya

Başbakan Diyab: Ülke tam bir çöküşün eşiğinde

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, ülkesinin ekonomik ve sosyal olarak zor durumda olduğunu belirterek, "Lübnan tam bir çöküşün eşiğinde" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay