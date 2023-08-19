CHP'li belediyeden hakkını arayan işçilere 'kovarız' tehdidi!

Ankara’da CHP yönetimindeki Mamak, Etimesgut ve Çankaya Belediyesi işçilerinin ardından Yenimahalle Belediyesi işçileri de ek zam talebiyle iş bıraktı. İnsanca yaşayacakları temel bir ücret isteyen işçiler, mücadele edeceklerini belirtti.

Ancak belediye, hakkını arayan işçilerin tazminatsız kovulacağını belirterek tehdit etti.

'Kovarız' tehdidi

Yenimahalle Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Toplu sözleşme süreci olmaksızın işçilerimiz lehine yapmış olduğumuz iyileştirmeye rağmen, kamusal hizmeti engellemeye yönelik işçi sendikası kararı olmaksızın hukuka aykırı bir şekilde, işçilerin topluca çalışmamak suretiyle iş yerinde faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla yapılan kanun dışı greve katılan, böyle bir grevin yapılmasını teşvik eden, böyle bir greve katılmaya veyahut devama teşvik eden işçilerin hizmet akitlerini, fesih ihbarına lüzum olmadan ve herhangi bir tazminat ödemeye mecbur bulunmaksızın fesih edileceği ve kanuni lokavt hakkımızın ilan edileceği çalışan tüm işçilerimize ihtaren bildirilir” ifadeleri kullanıldı.