  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Gündem CHP'li belediyeden büyük vicdansızlık! Yürekler sızladı
Gündem

CHP'li belediyeden büyük vicdansızlık! Yürekler sızladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hülya Erdem, 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Aslı Aslan'ın ailesinin Valilik onayıyla astırdığı yardım afişini kaldırtıp, yerine kendisinin fotoğraflarının yer aldığı yeni yıl kutlama afişlerini astırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 16:57:00 -
CHP'li belediyeden büyük vicdansızlık! Yürekler sızladı

Adana'nın Ceyhan ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Hülya Erdem, 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Aslı Aslan'ın ailesinin Valilik onayıyla astırdığı yardım afişini kaldırtıp, yerine kendisinin fotoğraflarının yer aldığı yeni yıl kutlama afişlerini astırdı.

CHP'li başkanın bu davranışı Aslan ailesi ile vatandaşların tepkisine neden oldu.

3 çocuk babası Yusuf Aslan, "Yıllardır kullanılmayan billboarda çocuğumun afişini kendi imkanlarımla yaptırdım. Fakat Ceyhan Belediyesi kampanyamızın başında destekçimiz olduğunu ve her türlü yardımda bulunacağını belirtiller. Ancak Belediye Başkanı Hülya Erdem yavruma bağış yapılması için kendi imkanlarımla yaptırdığım afişi kaldırıp yerine kendi reklamını aşmış.

Bir belediye hasta bebeğin kampanyasına nasıl engel olur anlamış değilim. Ben bir baba olarak kızımı yaşatmaya çalışıyorum fakat umutlarımızın çalınmasını kabul edemiyorum. Destek olmuyorsanız köstekte olmayın" dedi.

Valilik onayıyla kampanya

Aslan çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Aslı Aslan 3 aylıkken solunum sıkıntısı yüzünden doktora götürüldü. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda bebeğin SMA 1 Tipi hastası olduğu tespit edildi. 9 ay yoğun bakımda kalan talihsiz bebek daha sonra taburcu edildi.

Aslan ailesi canlarından çok sevdikleri kızlarını yaşatmak kolları sıvadı. İnşaat sektöründe çalışan ve maddi durumu kızının tedavisini karşılayacak durumda olmayan baba Yusuf Aslan, kızını yaşatmak için Valiliğin onayıyla 2021 yılında yardım kampanyası başlattı.

Aslan Ailesi kendi imkanlarıyla hazırladığı afişler, pankartları ilçenin çeşitli yerlerine astı. Ancak CHP'li belediye ailenin astığı afişleri ve pankartları yıktı. Aileyi ziyaret eden CHP'li başkan Hülya Erdem, yanlışlık olduğunu ve afişlerin tekrar asılacağını söylemesi rağmen verdiği sözü tutmadı.

Söküldü, yeni afiş asıldı

Baba Yusuf Aslan iki gün önce 3 metre uzunluğunda 5 metre genişliğinde üzerinde, "Minik çiçeklerimiz solmasın Haydi Türkiye susma SMA değil Aslı kızımız kazansın. Ben SMA Tip 1 savaşçısı Aslı Aslan. İyilik meleğim olur musun?" yazılı afişi İnönü Bulvarı Kaymakamlık önünde bulunan billboarda astı. Ancak afiş zabıta görevlileri tarafından sökülüp atılırken yerine başkan Erdem'in fotoğrafının yer aldığı yeni yıl kutlama afiş asıldı. Kızının umutlarının çalındığını ifade eden baba Yusuf Aslan bu duruma isyan etti.

Destek olmuyorsanız köstek olmayın

Kampanyada bugüne kadar tedavi masrafının yüzde 8'lik bölümünü toplayabildiklerini anlatan baba, "Yıllardır kullanılmayan billboarda kendi imkanlarımla yaptırdığım bebeğimin afişini astım. Ama belediye yeni yıl kutlaması için kaldırdı. Daha önce astığım afişleri de yırtmışlardı.

Başkan Hülya Erdem evimize gelip yanlış anlaşılma olduğunu, yeniden afişlerin asılacağını, hatta maddi konuda destek olacağını söylemesine rağmen sözünü tutmadı. Hiçbir desteği olmadığı gibi kendi imkanımla yaptırdığım afişi de söktürdü. Bir belediye hasta bebeğin kampanyasına nasıl engel olur anlamış değilim.

Ben bir baba olarak kızımı yaşatmaya çalışıyorum fakat umutlarımızın çalınmasını kabul edemiyorum. Destek olmuyorsanız köstekte olmayın. Ayrıca hayırseverlerin kızımın kampanyasına destek olmasını istiyorum" diye konuştu.

KAYNAK: SABAH

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Eskişehir de chp ve yandaş medyası ve bazı stk lar eskişehir de vekil sayısı 6 ya düştü bahanesiyle şehirde okuyan öğrencilere ve çevre illerdeki yandaşlarına ikametimi eskişehire taşıyorum kampanyası başlattılar. Bundan kimin haberi var devlet içişleri bakanlığı yüksek Seçim kurulu iktidar bunu incelemeli eskişehir yol geçen hanı değil. Zaten dolu öğrenci kaydı var hepside bikere lik eskişehirin geleceğine eskişehir öz halkı karar vermeli. Dayatmacı chp zihniyeti yine iş başında. Sayın cumhurbaşkanımız müdahale etmeli.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23