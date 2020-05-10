CHP'li belediyede yardım rezaleti! Kartvizit bıraktılar

Yardımlarımızda "bir elin verdiğini diğer el görmeyecek" diye halkın gözünü boyayan CHP'nin yardım skandalları bitmiyor. Bunun son örneği Uşak'ta yaşandı.

Yardım değil ticari çıkar

Muhtaç ailelerin kullanması için verilen alış veriş çeklerinin bulunduğu zarflara ortağı olduğu kliniğinin isminin ve Ali Karaoba’nın kendi adı yazılı olduğu kartvizitini koyması Karaoba'nın ticari çıkar sağlamaya yönelik bir girişimi olarak yorumlandı.

Zarflarda CHP logosu yok ama karaoba’nın kartviziti var

CHP'lilerin topladığı yardım kampanyası zarflarının içinde CHP ile ilgili herhangi bir logo vs olmaması ama Ali Karaoba’nın kartvizitinin bulunması olayın yardımdan ziyade kişisel bir reklamdan öteye gitmediğini ortaya koydu.

İl teşkilatı kazan kaldırdı



Skandalın ortaya çıkmasından sonra zor durumda kalan Uşak CHP il teşkilatının Ali Karaoba'ya adeta kazan kaldırdığı öğrenildi.

Özgür Özel paylaşımına dikkat!

Karaoba'nın Meclis'te darbe imasında bulunarak bütün Türkiye'nin nefretini toplayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ilgili paylaşımı da dikkat çekti. Özel'in darbe özlemini "Milyonların sesi oldu" diye lanse eden Karaoba sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Güç bilekte değil beyindedir. Gücünüz yetiyorsa Özgür Özel'e zekanızla, bilginizle cevap verirsiniz.Tehditleriniz vız gelir. Özgür Özel, milyonların sesidir.

Bu sesi bastırmaya kimsenin gücü yetmez!