CHP'li belediyede skandal patladı! Sel mağduruna tecavüz ettiler

CHP'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

Edirne'de geçen sene etkili olan sel yüzünden evini kaybeden C.G. isimli kadın, yetkililer tarafından otele yerleştirildi.

Yardıma gelen belediye görevlisinden istismar

Maddi yardım için otele gelen belediye görevlisi E.A., iddiaya göre çocuğuyla yaşayan kadına istismarda bulundu.

Mağdur kadın ise konuyu yargıya taşıdı.

"Para getiriyorum dedi içkiyle geldi"

C.G.'nin şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"E.A., otelde kaldığım bir hafta boyunca sürekli benimle ilgilendi. Bir gece 00.30 sularında arayıp, 'Belediyenin vereceği yardım parası yarın hesabına geçeceği için gelip bazı bilgiler almam gerekiyor' dedi. Ben de 'Olur' dedim. Otelin terası kapalı olduğu için odama girdi. Bana, 'Kırkpınar olduğu için çok yoğun çalışıyoruz, eve gidemiyorum' diyerek yorgun olduğunu söyledi ve çantasından alkol çıkardı. Ben sevmediğimi ve kullanmadığımı söyledim.

"Reddedilince tecavüz etti"

Sonra tacizde bulundu. Reddettiğimde ise tecavüz etti. Bağırınca, resepsiyondaki genç arayıp, 'İyi misin abla, sesini duydum' dedi. Onu çağırdım ve E.A.'yı odamdan çıkardık. Çok utandım, kimse duymasın, kimse bilmesin istedim. Sabah belediyenin verdiği para hesabıma geçmişti. Yaşadıklarımı unutmak için hemen otelden ayrılıp evime gittim.

"Belediye Başkanı olayı örtbas etmek istedi"

Olaydan birkaç gün sonra beni aradı. Engelleyip müdürü A.G.'yi aradım. Beni dinlemek istediğini söyledi ve yanında adını sonradan öğrendiğim S.G. ile geldi. Özür dileyip, gereğini yapacaklarını söylediler. Sosyal medyadan Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ulaşıp durumu anlattım. Yanında bir kadın ve koruması ile gece evime gelip, 'Bu işi ben takip edeceğim' dedi ve gitti. Daha sonra Gürkan'ın E.A. ile fotoğrafını gördüm. Sadece görev yeri değiştirilmiş. O yüzden hem E.A.'dan hem de olayı örtbas etmek isteyen A.G., S.G. ve Başkan Gürkan'dan şikâyetçiyim."