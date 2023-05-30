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Gündem CHP'li belediyede skandal: Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darp edildi
Gündem

CHP'li belediyede skandal: Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darp edildi

Yeniakit Publisher
2023-05-30 03:28:00 -
CHP'li belediyede skandal: Kılıçdaroğlu'na oy vermediği için darp edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan U.A, 28 Mayıs'taki seçimde CHP'ye oy vermediği gerekçesiyle darp edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan U.A, kendisini darbeden şahıstan şikayetçi oldu. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, saldırıyı kınadığını ve olayın takipçisi olacağını ifade etti.

Türkiye, son yılların en kritik seçimi olarak değerlendirilen 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Yoğun katılımın gerçekleştiği seçim, Başkan Erdoğan'ın zaferi ile sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan, oyların yüzde 52'sinden fazlasını alarak rakibi 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

Oy vermediği için darp edildi iddiası

Milli iradenin tecelli ettiği tarihi gecenin ardından demokrasi bayramına gölge düşüren bir olay kayıtlara geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kaş Hizmet Biriminde görevli U.A, iddiaya göre CHP'ye oy vermediği için darp edildi. Darp raporu için başvuruda bulunacağı öğrenilen U.A, kendisini darbeden şahıstan da şikayetçi oldu.

Menderes Türel'den kınama

Yaşanan insanlık dışı olaya tepki gösteren eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak saldırıyı kınadığını belirtti.

Paylaşımında darp edilen vatandaşa geçmiş olsun dileklerini ileten Türel, "Bu demokrasi düşmanı, tahammülsüz, kendinden olmayana yaşam hakkı tanımayan vandalları kınıyorum. Sorumlular hesap verene kadar bu işin peşini bırakmayacağız. Kardeşimize çok geçmiş olsun." dedi.
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