CHP'li belediyede rezalet! Vatandaşlar tepki gösterdi

Son yerel seçimde CHP'li Alı Kılıç'ın belediye başkanı seçildiği ilçe Maltepe'de temizlik işçileri haksız yere işten çıkartıldığı ve seçim döneminde verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapmaya başladı. Maltepe'de çöp dağlarının yükselmesi vatandaşı çileden çıkardı.

Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. Eylemin 4. gününde Maltepe'de bulunan bazı mahallelerde de çöpler birikmeye başladı.

480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler. İlçenin adını Maltepe yerine "çöptepe" olarak kullanmaya başladıklarını ifade ettiler.

Mahalle sakini Gökhan Atasoy "Şu an belediyedeki taşeron firma ile işçiler arasında bir sıkıntı varmış. Bazı işçiler haksız yere işten çıkartılmış. Diğer çalışanlar arkadaşlarına destek olmak için işi bırakmışlar. Grev yapıyorlar 4 gündür. 1990'lara geri döndük" şeklinde konuştu.

Son yerel seçimlerde CHP'li Ali Kılıç'ın Belediye Başkanı seçildiği Maltepe'de yaşanan çöp sorunu CHP'ye tepkileri de beraberinde getirdi. Rahatsız olan Maltepeliler, sosyal medyadan yaşananlara tepki gösterdi. İşte o ifadelerden bazıları:

"Ne anlayışı kardeşim? Grev var, çözüm yerine Viyana'da dostu bilmem kimle boy boy fotoğraf paylaşıyor başkan. Mahalle yanıyor siz saçınızı tariyorsunuz."

"İbb den yardım alsanız. Biz belediyeciği beceremiyoruz deseniz!! Böyle birşey olamaz olmamalı..."

"İşçi arkadaşlarımızın toplu sözleşmesini uygulamadıkları için ve bir çok işçiyi haksızca, hukuksuzca işten çıkardıkları için temizlik personeli ve sendikamız 3 gündür iş durdurma eylemi yapıyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar da eylem devam edecek."

"Tek kelimeyle rezilsiniz her taraf çöp birikintisi ile doldu kapımın onu fındıklı mah. Ermiş şok. Mahalle aralari berbat"

"Özrünüz kabahatinizden büyük. Aydınevler de bütün sokaklar. Çöp. Heryer çöp güzel oldu mu.Yakında salgın hastalıklar başlar. Bu kadar kişinin vebalini nasıl taşıyacaksınız. Daima sevgi kazanacakmış..sevgi ilgi ve alakayla olur."

"Anlık Altayçeşme mahallesi. Bu aksaklığı gidermek sizin göreviniz. Biz bu rezilliği yaşamak zorunda değiliz. Bir sonraki seçimde görüşmek üzere."