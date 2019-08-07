CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi görev almış
Belediyelerdeki akraba atamaları kamuoyunun tepkisini çekerken, CHP'nin kanalı Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç’in eşi Selma Sevinç’in CHP’li Çankaya Belediyesi’nin iştiraklerinden BELDE A.Ş.’de yönetim kurulu başkan vekili olması dikkat çekti.07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:35
Sezai Erhan Yeniakit.com.tr
Yerel seçimlerden sonra seçilen belediye başkanlarının, aile üyeleri ve yakınlarına belediyelerde makam vermesi tepki çekti.
Kamuoyunda CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç’in eşi Selma Sevinç’in CHP’li Çankaya Belediyesi’nin iştiraklerinden BELDE A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekili olduğu ortaya çıktı. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine göre, Selma Sevinç, 28 Haziran 2019 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, “Eşim bankadan emekli olmuştu. Belediye Başkanı uygun görmüş, yönetimde bir bankacı olmasını istemiş. Belde A.Ş.’deki görevinde de ayrıldı zaten” dedi.
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