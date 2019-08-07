CHP'li belediyede Halk TV’cinin eşi görev almış Belediyelerdeki akraba atamaları kamuoyunun tepkisini çekerken, CHP'nin kanalı Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç’in eşi Selma Sevinç’in CHP’li Çankaya Belediyesi’nin iştiraklerinden BELDE A.Ş.’de yönetim kurulu başkan vekili olması dikkat çekti.

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

Yerel seçimlerden sonra seçilen belediye başkanlarının, aile üyeleri ve yakınlarına belediyelerde makam vermesi tepki çekti. Kamuoyunda CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç’in eşi Selma Sevinç’in CHP’li Çankaya Belediyesi’nin iştiraklerinden BELDE A.Ş.’de yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekili olduğu ortaya çıktı. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine göre, Selma Sevinç, 28 Haziran 2019 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Halk TV'nin eski Genel Müdürü Şaban Sevinç, “Eşim bankadan emekli olmuştu. Belediye Başkanı uygun görmüş, yönetimde bir bankacı olmasını istemiş. Belde A.Ş.’deki görevinde de ayrıldı zaten” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.