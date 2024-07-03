CHP'li belediyede büyük skandal! Rezalet ki ne rezalet

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, CHP’li Belediye Başkanı'nın darp olayını ele aldı. Manisa’nın Kula ilçesindeki olayın perde arkasını aktaran Pazarcı, belediye başkanının makamında yaşanan şiddet olaylarını anlattı. Pazarcı, yazısında şunları kaydetti:

"Öncelikle şu hatırlatmayı yaparak başlayayım: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Devlet Bahçeli'ye yüklenirken Cumhur İttifakı'na yönelik olarak "Suç ortaklığı" ifadesini kullanmıştı. Kısacası, Ak Parti-MHP birlikteliğine "Suç örgütü" imasında bulunmuştu.

Bu dursun burada.

Şimdi size Özgür Özel'in memleketi olan Manisa'nın Kula İlçesi'nde yaşanan bir olayın perde arkasını anlatacağım. Yani, CHP'li Belediye Başkanı'nın makam odasında gerçekleşen o çirkin darp olayını...

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Olayın tutuklanan faili Hikmet Dönmez eski bir polis. Meslek hayatı boyunca başka illerde görev yaptığı için Kula'da pek tanınmıyor O yüzden işe muhtarlık seçimi ile başlamış. Daha önce Keröz Mahallesi'nde bir oy farkla muhtar seçilmiş. CHP yönetimi ile ilişkilerini güçlendirip, aday olmuş ve kendisini Belediye Başkanlığı makamına taşımış.

Darp edilenler de Kulalı değil. Onlar da ilçede pek tanınmıyorlar.

Bir parke taşı tesisi yapmışlar ve işletmeye başlamışlar. Hikmet Dönmez de onlara taş döşeme işi vermiş. Belediye ile aralarındaki ilişki bu.

Doğru ya da yanlış demiyorum. Ama darp olayı ile ilgili şehirde dolaşan iki iddia var:

1) Belediye, iş sahiplerinden elden para istemiş.

2) İşi yapanlar 3 bin metrekare yerine bin 500 metrekare taş döşemişler. Bu tespit edilmiş.

Bunlar sadece iddia. Tabii ki konunun ne olduğunu yargı çözecek.

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Şimdi gelelim olay gününe. Belediye Başkanı, mesai bitiminde darp ettiği kişileri makamına çağırmış. Kameralar kapatılmış, şoförü ve özel koruması olduğu belirtilen iki kişiyle birlikte o kişiler öldüresiye dövülmüş...

"Öldüresiye" ifadesini boşa kullanmıyorum. Çünkü birinin hayati tehlikesi var. Kula'da hastaneler yeterli olmadığı ve çene cerrahisi bulunmadığı (muhtemelen çene kırılmış) için darp raporu verilememiş. İzmir'e gönderilmişler. Orada gözlem altına alınmışlar. Tedavileri orada sürüyor.

Peki, Başkan ne yapmış?

Durum bu olunca, o da darp raporu almak için harekete geçmiş. Bu arada kan içinde kalan makam odasının halıları suç izlerini yok etmek için temizlemeye gönderilmiş.

Tabii ki hiçbiri işe yaramadı ve tutuklandı.

Olayın ilk adında CHP milletvekilleri koşmuşlar adliyeye. Hatta bir ara "Özgür Özel de gelecek" söylentileri yayılmış. Ancak, olayın ayrıntıları ortaya çıkınca, milletvekilleri açıklama bile yapmadan ayrılmışlar oradan.

Sadece İl Başkanı'nın bir açıklaması var. O da "Olay adliyeye yansıdı, izliyoruz, bakıyoruz" türünden.

CHP Genel Merkezi ise, dün bu yazının yazıldığı saatlere kadar sessizliğini korudu biliyorsunuz.

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Adli süreç de hastanedeki tedavi de devam ediyor. Görüldüğü gibi işin içinde "hayati tehlike" var. Olay çok ciddi!

Şimdi tekrar başa, şu "şu suç ortaklığı" meselesine dönelim...

Ak Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, ihraç bekliyor.

Öyle ya, durum ne olursa olsun... Özgür Özel madem "suç" ve "suç ortaklığı" gibi ifadeler kullanıyor... Madem bu konularda bu kadar hassas...

Hemen ihraç mekanizmasının harekete geçirilmesi gerekmez mi?

Dağ başı mı Kula?

Gerçekten merak ediyor ve bekliyorum sonucu! Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Kula İlçesi, CHP için önemli bir sınav olacak!"