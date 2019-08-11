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CHP'li belediye zammı yapıştırdı! Ücretler yüzde 24 arttı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından CHP'ye geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Ağustos'tan itibaren toplu ulaşıma ücretlerine zam yapılacağını duyurdu.

11 Ağustos 2019 Pazar 17:23
CHP'li belediye zammı yapıştırdı! Ücretler yüzde 24 arttı

CHP'nin kazandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Ağustos'tan itibaren toplu ulaşım ücretlerine zam yapılacağını açıkladı. Buna göre tam bilet 3.20 TL olacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile tam bilet 3 lira 20 kuruş, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, öğrenci bileti 1 lira 80 kuruş, kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

60 dakikaya kadar aktarma ücretsiz

Yeni düzenleme kapsamında 1 lira olan aktarma ücreti ise 60 dakikalık süreyle ücretsiz olacak.

Hatların revize edilmesiyle aktarmaların artacağı belirtilen açıklamada, bu sayede toplu taşımanın daha fazla tercih edilen bir ulaşım seçeneği haline gelmesi hedeflendiği vurgulandı.

Zamsız tarife, zamlı tarife

TAM BİLET 2.60 TL 3.20 TL
İNDİRİMLİ BİLET 2.00 TL 2.70 TL
ÖĞRENCİ 1.60 TL 1.80 TL

"Yüzde 24 zam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz, son tarife değişikliğinin 2 yıl önce yapıldığını hatırlatarak, başta akaryakıt olmak üzere pek çok kalemde yaşanan artışın, ulaşım esnafını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Ulaşım esnafının yoğun talepleri doğrultusunda ve ulaşım esnafının birçok gider kaleminde yaşanan artış nedeniyle zamlı tarife uygulamasına geçtiklerini kaydeden Filiz, "Halkımızın menfaatleri en büyük önceliğimizdir. Bu husus dikkate alınarak titizlikle çalışılmış ve yeni tarife belirlenirken halkımızın ekonomisi ile toplu taşıma esnafının durumu arasında dengeleme yapılmıştır. Böylece artırım oranı yüzde 24 oranında tutulmaya çalışılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

Antalya'da toplu ulaşımı daha fazla kullanmaya yönelik uygulamalarla trafiği rahatlatmak istediklerini belirten Filiz, şunları kaydetti: "Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından daha konforlu toplu taşıma gerçekleştirilmesi için 3. etap raylı sistem hattımız, Kurban Bayramı'nda Varsak-Yeşiltepe durağı arasında hizmet sunmaya başlayacaktır, Yeşiltepe ile 1. etap arasında aktarma yapacak yolcularımız için ücretsiz ring seferlerimiz düzenlenmiştir. Bu şekilde tek ücret ile Varsak durağından Havalimanı-Expo ve Fatih duraklarına kadar ulaşım sağlanacaktır. Antalya'nın mevcut 35 kilometrelik raylı sistem hattına 11,5 kilometre daha eklenerek raylı sistem hat uzunluğumuz 46,5 kilometreye ulaşmıştır. Kurban Bayramı süresince Büyükşehir Belediyemizin işlettiği tüm toplu taşıma araçları ücretsiz olacaktır."

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 17:23
  1. CHP
  2. Antalya'da ulaşıma zam
  3. Antalya ulaşım ücretlerine zam
  4. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi

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