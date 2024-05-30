CHP’li belediye Türkiye’yi turistlere rezil ediyor

Mayıs ayının son günlerinde Antalya’da gece uykuları sinek vızıltıları karşısında yarıda kalıyor. Yaz aylarını düşünmek bile istemeyen Antalyalılar sinekle mücadelede etkin çalışma yürütülmesini istiyor. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da sivrisinekler adeta kenti istila etti.

CHP'li Böcek'e tepki

Antalya Körfez'in haberine göre; Antalya'nın 19 ilçesinde de sivrisinek ve haşereler vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar sosyal medyadan CHP'li Muhittin Böcek idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğine tepki gösterdi.

Türkiye’yi turistlere rezil ediyor

Sivrisinek ve haşereyle mücadele etmeyi bile beceremeyen CHP’li belediye adeta Türkiye’yi turistlere rezil ediyor.