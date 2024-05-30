  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP’li belediye Türkiye’yi turistlere rezil ediyor
Gündem

CHP’li belediye Türkiye’yi turistlere rezil ediyor

Yeniakit Publisher
2024-05-30 19:39:00 -
CHP’li belediye Türkiye’yi turistlere rezil ediyor

CHP'li Muhittin Böcek idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi, sivrisinek ve haşereyle mücadele etmeyi bile beceremedi. CHP’li belediye adeta Türkiye’yi turistlere rezil ediyor

Mayıs ayının son günlerinde Antalya’da gece uykuları sinek vızıltıları karşısında yarıda kalıyor. Yaz aylarını düşünmek bile istemeyen Antalyalılar sinekle mücadelede etkin çalışma yürütülmesini istiyor. Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya'da sivrisinekler adeta kenti istila etti.

CHP'li Böcek'e tepki

Antalya Körfez'in haberine göre; Antalya'nın 19 ilçesinde de sivrisinek ve haşereler vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşlar sosyal medyadan CHP'li Muhittin Böcek idaresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin beceriksizliğine tepki gösterdi.

Türkiye’yi turistlere rezil ediyor

Sivrisinek ve haşereyle mücadele etmeyi bile beceremeyen CHP’li belediye adeta Türkiye’yi turistlere rezil ediyor.

CHP'li Böcek'ten teleferik itirafı!.. Bazıları deve kuşuna döndü
CHP'li Böcek'ten teleferik itirafı!.. Bazıları deve kuşuna döndü

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'li Böcek'ten teleferik itirafı!.. Bazıları deve kuşuna döndü

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı
CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Gündem

CHP’li Burcu Köksal’ın makam odasından üretilen yalanı savcı tescil etti Böcek iftirası elinde patladı

Böcek iftiracıları sus-pus oldu
Böcek iftiracıları sus-pus oldu

Gündem

Böcek iftiracıları sus-pus oldu

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

222

Allahim bunlara oy verenleri bu haserelerin kurbani etsin Insallah. Bunlar bu duruma fazlasiyla müstahaklar, daha beter olsunlar

ACE

Tebrikler Belediye başkanına tebrikler. Belediye başkanının soyadı BÖCEK olduğuna göre BÖCEKLERİ KORUMASI normal değil mi? TURİSTLERDEN ona ne?
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23