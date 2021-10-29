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Gündem CHP'li belediye tepki çeken heykelleri kaldırdı! Vatandaşın parası böyle çöp oluyor
Gündem

CHP'li belediye tepki çeken heykelleri kaldırdı! Vatandaşın parası böyle çöp oluyor

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanları için yaptırdığı heykeller, görüntüsü nedeniyle tepki gördüğü için kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 20:00:00 - 2021-10-29 20:10:17
CHP'li belediye tepki çeken heykelleri kaldırdı! Vatandaşın parası böyle çöp oluyor

Denizli'de CHP'li Merkezefendi Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Parayı heykellere akıtan CHP'li belediyeler, böylece vatandaşın parasını nasıl çöpe attığını yeniden gözler önüne serdi.

Sağlıkçılar için heykel diktiler

Merkezefendi Belediyesi tarafından Bahçelievler Mahallesi'nde koronavirüs salgınında görev yapan sağlık personelini temsil eden heykellerin de bulunduğu bir park inşa edildi.

Tepki yağdı

Parkta yer alan beyaz önlük ve maske takmış 3 heykeli görenler, heykellerin sağlık çalışanlarını temsil edemeyeceğini belirterek, tepki gösterdi.

Görüntüsüyle Türkiye'de gündem olan o heykeller, dün gece saatlerinde kaldırıldı.

Depoya kaldırıldılar

Mimari yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken 3 heykelin Merkezefendi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

Heykellerin yerine ‘Çalıştıkça büyür aşkımız’ yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

Sağlık personellerini simgeleyen heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.

 

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