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Gündem CHP’li belediye gazeteciye saldırdı
Gündem

CHP’li belediye gazeteciye saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 15:38:00 -
CHP’li belediye gazeteciye saldırdı

Ankara genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış sonucu sel baskınları Elmadağ ilçesinde hayatını olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzluğu haber yapmak isteyen gazeteciye CHP’li belediye çalışanları saldırdı.

Elmadağ ilçesi’ne bağlı Hasanoğlan’da sağanak yağış sonrası bir çok evi ve sokakları su bastı.

Sağanak yağış sonrası yaşanan durumu görüntülemek isteyen yerel gazeteci Hakan Sarıbıyık’a CHP’li Elmadağ Belediyesi çalışanları saldırdı.

Yaşanan saldırı Sarıbıyık tarafından görüntülendi.

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