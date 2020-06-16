  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP'li belediye "cennet koyu"nu çöplüğe çevirdi

Muğla'nın gözbebeği Datça Palamutbükü Gerence (Akvaryum) Koyu adeta çöplüğe döndü. Denize girmek için giden kişilerce bırakılan pet şişe ve içecek kutuları görenleri hayrete düşürdü. Bazı duyarlı vatandaşlarca toplanmaya çalışılan çöplere belediye ekiplerinin el atması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:27:00 -
CHP'li belediye "cennet koyu"nu çöplüğe çevirdi

Turizm cenneti Muğla'nın gözbebeği Datça'da bulunan Palamutbükü Gerence (Akvaryum) Koyu'nun son hali içler acısı… Tatilcilerin uğrak mekanı olan ünlü koya atılan pet şişe ve içecek kutuları hem doğaya zarar verirken hem de görüntü kirliliği oluşturuyor.

Doğanın güzelliğine ket vuran bu çöpler duyarlı vatandaşlarca toplanmaya çalışılıyor. Datça Belediye ekiplerinin ilgisiz kaldığı çöp yığınları konusunda bir an önce adım atması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı