CHP'li belediye "cennet koyu"nu çöplüğe çevirdi
Muğla'nın gözbebeği Datça Palamutbükü Gerence (Akvaryum) Koyu adeta çöplüğe döndü. Denize girmek için giden kişilerce bırakılan pet şişe ve içecek kutuları görenleri hayrete düşürdü. Bazı duyarlı vatandaşlarca toplanmaya çalışılan çöplere belediye ekiplerinin el atması bekleniyor.
Turizm cenneti Muğla'nın gözbebeği Datça'da bulunan Palamutbükü Gerence (Akvaryum) Koyu'nun son hali içler acısı… Tatilcilerin uğrak mekanı olan ünlü koya atılan pet şişe ve içecek kutuları hem doğaya zarar verirken hem de görüntü kirliliği oluşturuyor.
Doğanın güzelliğine ket vuran bu çöpler duyarlı vatandaşlarca toplanmaya çalışılıyor. Datça Belediye ekiplerinin ilgisiz kaldığı çöp yığınları konusunda bir an önce adım atması bekleniyor.