Malatya İl Kongresi’nde söz alarak CHP içerisindeki yolsuzluk sarmalını ve genel merkezin bu duruma sessiz kalışını sert bir dille eleştiren Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partinin "demokrasi" maskesini düşürdü.

"Yolsuzluk var" dedi, hedef tahtasına oturtuldu

Hakikati haykıran Göçer, eleştirileri nedeniyle tahammülsüz CHP yönetimi tarafından tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi. Parti içindeki kirli çarkın dönmesini isteyenlerin, dürüst sesleri susturma operasyonu büyük tepki çekti.

Halkın tespiti: Çalmazsan CHP, çalarsan devlet alır!

Haberin sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlardan çarpıcı yorumlar gelmeye başladı. Abdulcelil Ünal isimli bir kullanıcının yaptığı yorum, CHP’li belediyelerin içine düştüğü acı tabloyu adeta özetledi. Ünal’ın paylaşımında yer alan şu ifadeler sosyal medyanın gündemine oturdu:

“CHP’li Belediye Başkanlarının işi çok zor. Çalarsa devlet görevden alıyor! Çalmazsa CHP görevden alıyor.”

CHP belediyeciliği iflas etti

Kendi belediye başkanının yolsuzluk eleştirilerine kulak tıkamak bir yana, onu partiden atmaya kalkan CHP yönetimi, bir kez daha "ya bizdensin ya da düşman" mantığıyla hareket ettiğini gösterdi. Göçer’in ihraca sevk edilmesi, CHP çatısı altında dürüst siyaset yapmanın imkansız hale geldiğini ve partinin yolsuzluk iddialarıyla yüzleşmekten köşe bucak kaçtığını bir kez daha kanıtladı.