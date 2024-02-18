CHP’li belediye başkanından “Bizi arkadan hançerlediler”in itirafı

Hançerli, Marmara Caddesi’nde bir araya gelerek kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Ardından belediye binasına giderek gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Hançerli, partisi tarafından ilçede yeniden başkan adayı gösterilmediği için kırgın olduğunu söyledi. Aday belirleme sürecinde haksızlık yapıldığı ve adaletsizlik olduğu yönünde kanaatini dile getiren Hançerli, şöyle konuştu: “Biz çok başarılı işler yaptık. Ben birinci dönem belediye başkanıyım. Anketlerden açık ara önde çıkıyorum. Avcılar’da kentsel dönüşüm, 2019’da ben belediye başkanı olduktan sonra başladı. 20 bini aşkın bağımsız bölümü yeniledik, dönüştürdük, dayanıklı hale getirdik. Aslında bu karar kentsel dönüşümü yapmış, Avcılar modeliyle yerinde, uzlaşmaya dayalı hızlı kentsel dönüşümü yapmış, 1700’ü aşkın binayı hiç kavga, çatışma olmadan, zorla olmadan alkışlarla bina yıkan ender belediye başkanlarından biriyim. Dolayısıyla bu karar kentsel dönüşüm talebine karşı alınmış bir karar. Avcılar’a ve Avcılar halkına karşı alınmış bir karar.” Hançerli, borca batık bir belediye devraldığını belirterek, “İşçilerinin maaşını ödeyemezdi. Geçmişten şöyle bir dönüp baktığımızda onlarca haber vardı. Şimdi Türkiye’nin en istikrarlı, en sürdürülebilir belediyesi oldu” dedi. Turan Hançerli, Avcılar’da partisinin kendisini aday göstermeme kararından dönmesi gerektiğini söyledi.

Yanlıştan dönülsün

“Aday gösterilmemenizin Kılıçdaroğlu ile bir ilgisi var mı?“ sorusuna ise Turan Hançerli, “Olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olmamalı. Kurultay salonlarında kalmalı o süreçler. Ama buna ilişkin eleştiriler var. Buna ilişkin değerlendirmeler var. Bu değerlendirmelerin de haklılık payı olduğuna dair bir kanaat oluşuyor. Dilerim öyle değildir ya da öyle olmadığını gösterecek hamleler yapılır” cevabını verdi.

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