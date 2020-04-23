CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer, yönettiği şehri tanımadı: Neredeyiz?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer'le birlikte 23 Nisan'ı kutlamak için İzmir'de otobüsle şehir turu attı.

İtalyan marşı Çav Bella ile kutlama yaptığı görülen CHP'li Belediye Başkanı Soyer'in, yönettiği şehri tanımaması dikkat çekti. CHP'li Soyer, eşine dönerek "Neredeyiz?" diye sordu.

AK Partili Hamza Dağ'dan Soyer'e: İsterseniz size İzmir'i tanıtabilirim

Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili avukat Hamza Dağ, Soyer'in videosunu Twitter hesabından paylaştı. Hamza Dağ, yaptığı paylaşımda Soyer'e seslenerek, "Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım pandemi sonrası isterseniz size İzmir’i tanıtabilirim. Emin olun daha bilmediğiniz nice güzel caddelerimiz, sokaklarımız var. Bu arada geçtiğiniz yer Eserkent/Karabağlar. Sonuçta bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: