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Gündem CHP'li belediye başkanı kayınbiraderini işe aldı! 'Sağa sola baktım kimseyi bulamadım'
Gündem

CHP'li belediye başkanı kayınbiraderini işe aldı! 'Sağa sola baktım kimseyi bulamadım'

Liyakat naraları atan CHP'li belediyelerin her gün tam tersi yaptığı görevlendirmeler ortaya çıkıyor. Son olarak Aydın'ın Yenipazar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Yüsran Erden'in 15 bin 424 TL brüt ücret ile kayınbiraderi Hamit Hancıoğlu'nu işe aldığı ortaya çıktı. Olayın kentte yayılmasının ardından açıklama yapan CHP'li belediye başkanı "Sağa sola da baktım başka ehil bir kişi bulamadım. Kayınçoma rica ettim. Mevzuat açısından herhangi bir sıkıntısı yok idi. 657 sayılı yasaya tabi olarak atamasını yaptım. 65 yaşına kadar çalışabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:01:00 -
CHP'li belediye başkanı kayınbiraderini işe aldı! 'Sağa sola baktım kimseyi bulamadım'

Aydın'ın Yenipazar ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Yüsran Erden'in 15 bin 424 TL brüt ücret ile işe aldığı kayınbiraderi Hamit Hancıoğlu, Aydın'da gündem oldu.

Konunun yeni bir olay olmadığını belirten Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, başka ehil bir kişi bulamadığı için emekli olan kayınbiraderini işe almak zorunda kaldığını söyledi.


Edinilen bilgiye göre, daha önce Yenipazar Belediyesi'nde fen memuru ve fen işleri müdür yardımcılığı ve müdürlüğü görevlerinde bulunan Hamit Hancıoğlu, 2014 yılında emekli oldu. Belediye Başkanı Yüsran Erden'in kayınbiraderi olan Hamit Hancıoğlu'nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93. maddesi gereği emeklilik dönüşü kapsamında tekniker kadrosunda yeniden memur olarak ataması yapılıp işe başladığı, lisans mezunu olduğu ve şartları taşıdığı için fen işleri müdür vekili olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

15 bin 424 TL maaş

Başkanın eşinin kardeşi olan Hamit Hancıoğlu'nun aynı zamanda encümen üyesi olarak görev yapması emeklilik maaşının yanında belediyeden de 15 bin 424 TL brüt maaş alması Aydın'da bazı kesimler tarafından eleştirilince gündem oldu.

"Sağa sola da baktım başka ehil bir kişi bulamadım"

Olayın yeni bir olay olmadığını söyleyen Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, "2009'da başkan olarak göreve geldiğimde zaten kayınbiraderim Hamit Hancıoğlu Fen İşleri müdürüydü. 2014'te ben görevi bırakınca kayınbiraderim Hamit Hancıoğlu ile birlikte mali işler müdürü de emekliye ayrıldı. Daha sonra kayınbiraderim Hamit Hancıoğlu, Nazilli ve Yenipazar Aski sorumluluğunu da üstlendi. Ben daha sonra 2019 da yeniden belediye başkanı seçilip göreve geldiğimde birtakım kadroların değişmiş, fen işleri müdürlüğünü, vekaleten ziraat mühendisi ve sözleşmeli bir memurun yürüttüğünü gördüm. Sözleşmeli memurun idari görev yapması mevzuata aykırı. Bundan dolayı iptal edilen ihaleler bile oldu. Ben onu başka bir kadroya atadım. Fen işleri müdürlüğü kadrosu boş kaldı ve buraya atayacak ve o görevi yapacak personel de yok. 2019'dan sonra köyler de bize bağlandı. 1988 den beri Yenipazar belediyesinde görev yapan bir kardeşimiz benim kayınbiraderim. Sağa sola da baktım başka ehil bir kişi bulamadım. Kayınçoma rica ettim. Mevzuat açısından herhangi bir sıkıntısı yok idi. 657 sayılı yasaya tabi olarak atamasını yaptım. 65 yaşına kadar çalışabilir" dedi.

"7 bin 380 TL 78 kuruş net maaş alıyor"

Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, kayınbiraderinin maaş bordrosunda yer alan brüt 15 bin 424 TL 06 kuruşluk rakamın da gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kayınbiraderim 9 bin 975 TL 21 kuruş bürüt, 7 bin 380 TL 78 kuruş net maaş alıyor" diyerek 15 bin 424 TL 06 kuruş olan rakamın eski gelir vergisi matrahı olduğunu kaydetti.

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