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Siyaset CHP'li belediye başkanı ile CHP'li milletvekilinin kavgası gündem oldu!
Siyaset

CHP'li belediye başkanı ile CHP'li milletvekilinin kavgası gündem oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-05 17:12:00 -
CHP'li belediye başkanı ile CHP'li milletvekilinin kavgası gündem oldu!

Aydın’ın Sultanhisar Belediye Başkanı CHP’li Osman Yıldırımkaya ile CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül arasındaki kavga, sosyal medyada kullandıkları karşılıklı sert ifadelerle daha da büyüdü.

Aydın'da 31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen CHP'li yöneticiler arasındaki kavga bitmedi.

Seçimlerde Sultanhisar'da CHP ilçe başkanının kendisi aleyhine çalıştığını ileri süren CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla parti içinde yaşanan kavgayı ortaya koydu.

"Utanmadan nasıl pazar esnafını ziyarete çıkacaksınız?"

CHP’li Yıldırımkaya mesajında, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı ile ortak hareket eden ve bu olayı bilmesine rağmen gerekeni yapmayan sözde CHP Disiplin Kurulu Üyesi olan Süleyman Bülbül'ün bugün yapacak olduğu Sultanhisar ziyaretini şahsıma gelen SMS ile öğrenmiş bulunmaktayız. Şimdi kendisine soruyorum; 31 Mart yerel seçimlerinde bir gün dahi ilçemize seçim çalışmaları için gelmeyen, vatandaşımıza halini, durumunu sormayan şahsiyet yaklaşık 100 gün sonra CHP İlçe Başkanı Davut Yavuz ve bazı yönetim kurulu üyelerine aleyhimizdeki özverili çalışmalarından dolayı onur madalyası takmaya geldi." dedi.

"Ayrıca çok merak ediyorum parti aleyhine her türlü çalışmayı yapan şahsiyetlerle utanmadan nasıl pazar esnafını ziyarete çıkacaksınız." diye soran Yıldırımkaya, mesajına şöyle devam etti:

"Ziyaret edeceğiniz her esnaf her vatandaş seçim sürecinde Davut Yavuz'un ilçemizde ve mahallelerimiz de aleyhte nasıl çalıştığını bizlerden daha iyi biliyor, hal böyleyken esnafın, vatandaşın yüzüne nasıl bakacaksınız. Pes doğrusu. Yazıklar olsun. Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner"
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Sultanhisar Belediye Başkanı Yıldırımkaya daha önce de yine sosyal medya üzerinden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin geleneklerinde ve ahlakında hainlere ve partiyi satanlara da asla yer yoktur” sözleriyle ağır eleştirilerde bulunmuştu.

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