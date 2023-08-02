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Medya CHP'li Belediye Başkanı canlı yayında beyin kanaması geçirdi!
Medya

CHP'li Belediye Başkanı canlı yayında beyin kanaması geçirdi!

Yeniakit Publisher
2023-08-02 19:21:00 - 2023-08-02 19:38:51

Katıldığı canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı ve tedbir amacıyla entübe edildiği öğrenildi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, sabah saatlerinde internetten yayın yapan SonSöz TV'de katıldığı canlı yayın programında fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine kanalın bulunduğu adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Başkan Engin, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemelerde Engin'in yüksek tansiyon ve beyin kanaması şüphesiyle tedavi altına alındığı, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedbir olarak entübe edildiği öğrenildi.

Canlı yayında böyle fenalaştı

Başkan Engin'in canlı yayında fenalaştığı anlar ise kameralara yansıdı. Engin'in, program sunucusu gazeteci Fatih Yapar'ın sorularını yanıtladığı esnada rahatsızlandığı, konuşamadığı ve su içtiği anlar yer aldı. Başkan Engin'in fenalaşmasının ardından Fatih Yapar'ın programı kapattığı da görüldü.

Siyasiler hastaneye akın etti

Başkan Engin'in hastaneye kaldırılmasının ardından siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilleri ve belediye başkanları hastaneye akın etti. CHP'li belediye başkanının son durumunu öğrenmek ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunmak için CHP'li isimlerin yanı sıra AK Parti, MHP, İyi Parti ve diğer partilerin de temsilcileri hastanede bulundu.

Başkan Engin'in durumunu öğrenmek için hastaneye gelen siyasilerden CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, "Çok sevdiğimiz bir dostumuz, arkadaşımız ve çok başarılı bir belediye başkanı. Duyunca çok üzüldük ve sağlık durumuyla ilgili bilgi almaya geldik. Aldığımız bilgiye göre sağlık durumunun iyiye gittiğini öğrendik. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak" açıklamasında bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe ise, "Başkanın rahatsızlığını duyar duymaz Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla hastaneye geldik. Partimizin milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Grup Başkanvekilimiz de buradaydı ve az önce ayrıldılar. Ali Bey benim de çok eski bir dostum, 40 yıla yakın bir dostluğumuz var. Kendisi İzmir'de sevilen bir siyasetçi ve örnek bir insan. Her partiden buraya gelen vardı, bu örnek bir şey. Burada hastanenin başhekimi ve İl Sağlık Müdürümüz bize iyi haberler verdi. Temennimiz Ali Engin'in bir an önce sağlığına kavuşması. Ali Engin gerçekten de İzmir'e yakışan örnek bir arkadaşımız; bütün siyasi partileri bir araya getiren bir değer." sözlerine yer verdi.

Narlıdere Belediyesinden açıklama

Narlıdere Belediyesinden, Başkan Engin'in sağlık durumu ile ilgili yapılan açıklamada "Bugün katıldığı bir canlı yayın sırasında rahatsızlanan Belediye Başkanımız Ali Engin, tedbiren Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Müşahede altında tutulan ve tetkitleri devam eden Başkanımız Ali Engin'in hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürlerimizi iletiyoruz." denildi.

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