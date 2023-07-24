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Gündem CHP'li Belediye 5 gündür su veremiyor
Gündem

CHP'li Belediye 5 gündür su veremiyor

Yeniakit Publisher
2023-07-24 02:12:00 -
CHP'li Belediye 5 gündür su veremiyor

Bilecik'te 5 gündür arıza nedeniyle kesilen suyun 'perşembe akmaya başlayacak' denilmesine rağmen çözüm bulunamadı.

CHP'li Bilecik Belediyesi, Karasu içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 18 Temmuz'dan beri vatandaşı susuz bıraktı.

Sık sık meydana gelen su şebekesindeki arıza vatandaşları canından bezdirdi.

Hattın çok eski olduğunu ve yıllardır bakım olmadığını belirten vatandaşlar tepki gösterdi.

Tankerlerle su dağıttılar

Su sıkıntısı yaşanan mahallelerde belediye tankerler ile çözüm üretmeye çalışırken yaşanan manzara 90'lı yılları hatırlattı.

Sosyal medyada paylaşıldı

Bilecik11 haber sitesinin paylaştığı fotoğraflarda vatandaşların mahalle aralarında Bilecik Belediyesi tarafından gönderilen su tankerlerinden ellerindeki bidonlar ile su almaya çalıştığı görüntüler, sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yarın verileceği öğrenildi

Çalışmaların hafta sonu da devam edeceği öğrenilirken suyun en geç pazartesi günü verileceği öğrenildi.

Belediye suçu başka yere attı

Susuz kalan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterince CHP'li Belediye Başkan vekili Melek Mızra Subaşı, hatta meydana gelen arızanın Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği tarafından onarılması gerektiğini söyledi.

"Bizim görevimiz değil"

Subaşı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bilecik Belediyesi olarak sorumluluk ve yetki sahamız olmamasına rağmen arızanın tespitinden şu ana kadar bu alanda tüm ekiplerimiz ve araçlarımız ile seferberlik halinde çalışmaktayız.

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