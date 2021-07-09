CHP'li Bekaroğlu kendini madara etti! Tweeti attığına pişman oldu

Uluslararası görüşmelerde özel uçak kullanılmasını eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sık sık özel uçaklarla yurt içi gezileri gerçekleştirdiğinin, "Tasarruf nasıl yapılır bunların hepsini biliyorum. Uçakların hepsini satacağım" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise geçen ay özel uçakla 2 kez seyahat yaptığının ortaya çıkmasının ardından yine tartışmalar alevlendi.

Bekaroğlu kendini madara etti

Başlayan tartışmalar sonrası sonradan CHP'li Mehmet Bekaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nun bir uçağa biniş fotoğrafını paylaşarak "Tarifeli uçağa biniyor" ifadelerini kullandı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun özel uçakla da seyahat yaptığının ortaya çıkmasının ardından Bekaroğlu'nun tweeti alay konusu oldu. Kılıçdaroğlu'nun Koç grubuna ait uçakla fotoğraflarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları dalga geçti. Sosyal medya kullanıcıları "Bu da tarifeli jet" galiba ifadelerini kullanarak paylaşım yapan CHP'li Bekaroğlu'nu madara etti.











