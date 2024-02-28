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Gündem CHP’li Battal İlgezdi'den vatandaşa küfür! Hadsiz şerefsiz
Gündem

CHP’li Battal İlgezdi'den vatandaşa küfür! Hadsiz şerefsiz

Yeniakit Publisher
2024-02-28 14:35:00 -

Ataşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den tekrar aday gösterilmeyen Battal İlgezdi, katıldığı bir etkinlikte kendisini eleştiren vatandaş "Sen kimsin lan, hadsiz şerefsiz" diye bağırdı.

Yerel seçimler gelmeden en çok konuşulan parti: CHP.

CHP'de de en çok konuşulan isimlerden biri Battal İlgezdi.

Ataşehir'de 2009'dan bu yana Belediye Başkanlığı yapan Battal İlgezdi. 31 Mart 2024 seçimleri için aday gösterilmedi ve partisinden istifa etti.

Ekrem İmamoğlu'nu ise "Partiden Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyor" diye suçladı.

Yaşananlara bakılınca son günlerde oldukça gergin olan İlgezdi'nin bu hali sözlerine hatta vatandaşlarla diyaloğuna da yansıdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katıldığı bir etkinlikte kendisini eleştiren vatandaşla arasında şu diyalog gelişti:

Vatandaş: Peşkeş çekiyorsunuz. Haksız yere mağdur ediyorsunuz.

 

Battal İlgezdi: Sana kaç para verdiler lan? Konuşturuyorlar, hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekti? Kim peşkeş çekiyorsa şerefiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan? Hadsiz herif. Hadsiz. Hadsiz adam. Şerefsiz, seni kimin gönderdiğini biliyorum. O senin patronun var ya burada hanımlar var, küfür ederdim. Şerefsiz, ahlaksız herif. Burada oturmuyor. Yenisahra Barbaros'ta oturuyor. Burada bağırıyor. Şerefsiz oğlu şerefsiz. Sen kimsin lan? Ben 15 senedir bu halka hizmet ediyorum. Haddini bil. İşine bak.

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