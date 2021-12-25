CHP'li başkanların tek dertleri yılbaşı

Ele geçirdikleri belediyeleri ballı ihalelerle ve yandaş kadrolaşma ile talan ettikleri halde her fırsatta açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP’li belediyeler, büyük bir israfa hazırlanıyor. Yönettikleri belediyeleri borç batağına saplayan CHP’li başkanlar, kamunun kaynaklarını Noel yemeklerine ve yılbaşı partilerine harcamaya hazırlanıyor.

Ekrem'den noel ağacı satışı

Son olarak Türkiye’de yaşayan Hıristiyan toplumun dini temsilcilerine verdiği Noel Bayramı yemeğindeki, “Porçini mantar dolgulu çıtır kadayıf” ve “Portakal soslu karides ızgara” menüsü ile gündeme gelen CHP’li Ekrem İmamoğlu bir yandan canlı yılbaşı ağacı satışını başlatırken diğer yandan personeline pahalı hediye paketleri hazırlıyor. Plastik ağaç kullanılmasını önermeyen İBB’ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. yılbaşı için canlı çam ağacı satışı başlatarak, boyları 80 santimetre ile 175 santimetre arasında değişen cam ağaçlarını 250 lira ile 475 lira üzerinden fiyatlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ ise binlerce çalışanına şekerlemelerden tutun da termos, ajanda gibi eşyalardan oluşan yeni yıl hediye paketleri hazırladı. Hediyelerin paketlenmesi için başörtülü personelin çalıştırılması dikkatlerden kaçmadı.

Mülteciye su yok eğlenceye çok

Faşizan uygulamalarıyla dikkat çeken CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da kamunun kaynaklarını har vurup harman savuruyor. Kentte yaşayan muhacirlerin suyuna ve nikah ücretine fahiş zam yapan ırkçı Özcan, belediye Sosyal Tesisinde uygun yılbaşı menüsü hazırladı. Maaş ödeyemeyecek hale geldiği Sayıştay raporlarına yansıyan CHP’li Beşiktaş Belediyesi, 31 Aralık Cuma günü İstanbul’un en büyük yılbaşı konserini düzenleyecek. CHP’li Bodrum Belediyesi tarafından 18 Aralık’ta başlatılan ‘’Happy Love Year’’ temalı yılbaşı konserleri ise 3 Ocak’a kadar sürecek.

Kriz söylemleri lafta kaldı

Belediye binasının duvarlarındaki Osmanlı motiflerini kazıtan ve Kayı anıtını kaldıran CHP’li Bilecik Belediyesi, yılbaşı nedeniyle kenti Noel Baba’nın geyikli arabasını ve ışıklı çam ağaçlarıyla süsledi. İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Edirne belediyesi kentin işlek noktalarında yılbaşı pazarları açtı. Kartal, Mezitli, Muratpaşa, Bandırma, Seyhan ve Balçova ilçe belediyelerinde de yılbaşı telaşı yaşanıyor.