CHP’li başkanların o kararı, CHP amigosu Can Ataklı’nın bile tepkisini çekti

CHP’li başkanların, AK Parti’den geçen belediyelerin sözde borçlarını açıklaması, Korkusuz gazetesinin CHP amigosu yazarlarından Can Ataklı’nın bile tepkisini çekti. “Bu kampanyayı ‘başka bir şey yapmadan’ ısrarla sürdürmek kısa bir süre sonra aleyhte bir durum yaratır” diyen Ataklı, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Bir süre sonra millet ‘Tamam anladık, ama bu bahanenin arkasına sığınarak iş yapmıyorsunuz’ demeye başlar. (…) Belediyeler hizmet kurumlarıdır ve elbette bu hizmetleri götürmek için kendi öz kaynakları yeterli olmayacaktır. Bu nedenle en büyüğünden en küçüğüne kadar her belediyenin borçlanması kaçınılmazdır. Yeni başkanlar bence şunu yapmalıdır. Birinci aşamada borç durumu saptanmalıdır. Bu zaten yapılmış ve çoğu belediye de bunu açıklamış durumda. Şimdi sıra incelemeye gelmelidir artık.

BİR: Borç neden alınmıştır? İKİ: Alınan borç yerinde kullanılmış mıdır? ÜÇ: Borcun ödeme kabiliyeti var mıdır, bu önceden saptanmış mıdır? DÖRT: Borçların ödenmesi bugüne kadar düzenli biçimde yapılabilmiş midir?

Yeni belediye başkanları bu maddeleri yerine getirdiğinde eğer bir yolsuzluk, usulsüzlük veya iş bilmezlik varsa ortaya çıkacaktır. (…)”

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