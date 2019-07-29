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CHP'li başkanın oğlu Efe Uygur'dan tepkilere hakaretli cevap!

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un genel müdür yardımcısı olarak atadığı oğlu Efe Uygur, gelen tepkilere ağır hakaretlerle cevap verdiği iddia edildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:18
CHP'li başkanın oğlu Efe Uygur'dan tepkilere hakaretli cevap!

Torbalı Belediye Başkanı Ramazanİsmail Uygur'un TORBEL A.Ş.’ye müdür yardımcısı olarak atadığı üniversite öğrencisi oğlu Efe Uygur, torpili eleştirenlere sosyal medyadan yaptığı paylaşımda hakaret ettiği iddia edildi.

Medyada yer alan haberlere göre, CHP'nin İzmir belediyelerinde haberi peş peşe gelen torpil skandalı konuşulurken, ismi geçen Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un oğlu Efe Uygur, bir skandala daha imza attı.

Hakaret ederek cevap verdi

Babası tarafında TORBEL’e müdür yardımcısı olarak atanan Efe Uygur, halkın her kesiminden gelen tepkilere hakaret ederek cevap verdi.

Efe Uygur sosyal medyadan yaptığı, ''Allah’a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…'' paylaşımıyla, tepki gösteren vatandaşlara hakaret etti.

Babası tarafından genel müdür yardımcısı olarak atanmıştı

CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, 'tasarruf' diyerek 425 işçiyi işten çıkardı. Ancak başkanın, 24 yaşındaki üniversite öğrencisi oğlunu 7 bin lira maaşla genel müdür yardımcısı olarak atadığı ortaya çıkmıştı..

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan İsmail Uygur, ''Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor. Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır" dedi.

Ancak bu açıklamadan bir süre sonra Uygur, gelen tepkiler üzerine oğlunun görevine son verdiğini açıkladı.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 20:18
  1. İzmir
  2. İsmail Uygur
  3. TORBEL A.Ş.
  4. Torbalı
  5. CHP
  6. Efe Uygur

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