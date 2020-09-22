CHP'li Başkanın kumar sevgisine pandemi bile engel olamadı

Kahvehanelerde kağıt oynanmamasına tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşulmaya devam ederken, Denizli'nin Serinhisar ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Gemi'nin, İYİ Parti İlçe lokalinde kağıt oynadığı ortaya çıktı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kahvelerde kağıt oynanmasının yasak olmasına karşı çıkarak, oyun oynarken sıfır kağıt açılabilir önerisi sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Lokal de oyun oynayanların maskesiz olduğu da gözden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu eleştirmişti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin koronavirüsle mücadelesini eleştirdiği konuşmasında, Kahvehanelerin açık olduğunu ancak kağıt oynamanın yasak olduğunu belirterek, bunun için önlem alınabilir her oyunda yeni kağıt açılabileceğini ancak hükümetin aklına bunun gelmediğini söyledi.