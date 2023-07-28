CHP'li başkanın İmam Hatip hazımsızlığı!

28 Şubat döneminde dini eğitim verilen kurumları ve kurumlara çocuklarını gönderenleri fişleyip, inanç özgürlüğüne darbe yapan CHP zihniyeti, aradan yıllar geçse de değişmedi.

Katıldığı etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Pendik İlçe Başkanı Bayram Bekar, İmam Hatip okullarını hedef aldı.

Orhan Sinan Ortaokulu'nda İmam Hatip sınıfı açıldığını anlatan CHP'li Bekar, dini eğitim alan gençleri ve onların eğitim alabilmesi için destek olanları hedefe koydu.

Bayram Bekar şu ifadeleri kullandı:

Yerel yönetimlerle ilgisi olmadığını biliyorum ama benim için önemli olan bir eğitim sorunu var. Doğu Mahallesi'ndeki Orhan Sinan Ortaokulu hemen benim evimin yanında. Ortaokula iki tane İmam Hatip sınıfı açtılar. Öğrencileri de Pendik merkezden değil. Hepsi başka bir yerden geliyor. Belediye bunlara servis veriyor ve hatta mutlaka izliyorsunuzdur reklam yapıyor. Diyor ki "Orhan Sinan Ortaokulu'nda çocuklarınızı kaydettirirseniz şöyle promosyonlar vereceğiz" Bu olmaz arkadaşlar.

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